Rifiuti | Conte | basta ai roghi tossici | mai più terre dei fuochi

Rifiuti - Conte : basta roghi. Lunedì piano : 13.02 "basta roghi tossici, mai più terre dei fuochi. Lunedì sarò a Caserta, con sette ministri di questo governo, per firmare il 'piano d'azione per il contrasto dei roghi di Rifiuti'". Così il premier Conte su Facebook. "Il Governo del cambiamento - assicura Conte - dichiara guerra a mala gestione e traffici illeciti che per troppi anni, nel silenzio dei governi precedenti, hanno devastato un territorio meraviglioso tristemente ribattezzato ...

Cumuli di Rifiuti bruciati a Torre del Greco | Inceneritori - Conte è "garante del contratto" : Continua l'emergenza rifiuti in Campania e continuano le divisioni nel governo. Ignoti hanno dato fuoco alle montagne di spazzatura non raccolta da giorni. Salvini: "I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili". Da Palazzo Chigi arriva un assist a Di Maio: "Gli Inceneritori non sono nel contratto"