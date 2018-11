Reunion del cast di Scrubs dopo 8 anni foto e video | revival in vista per la decima

Riccione - arriva la star del Trono di spade per la 'Reunion' di fantascienza : ... mentre alle 15 di sabato è in programma un incontro con Andrea Gentile, giornalista di Wired e autore del libro 'La scienza delle serie tv'. Sabato sera è inoltre in programma 'il tradizionale ...

Victoria Beckham si unirà al tour 2019 delle Spice Girls in una data? Prima intervista alla band sulla Reunion : Nonostante le ripetute smentite c'è ancora chi, tra i fan della girlband inglese più famosa di sempre, spera che Prima o poi Victoria Beckham si unirà al tour 2019 delle Spice Girls appena annunciato. Ormai affermata stilista nonché madre di quattro figli, la Beckham ha sempre dichiarato apertamente di aver appeso il microfono al chiodo molti anni fa e di non aver intenzione di esibirsi ancora. All'annuncio del tour 2019 delle Spice Girls ha ...

Victoria Beckham diserta la Reunion delle Spice Girl= cronaca di sogni tardo adolescenziali spezzati : In fondo le probabilità erano talmente minime che nemmeno i bookmakers che praticamente scommettono anche sulla gradazione delle calze velate di Kate Middleton, hanno gettato la spugna. La possibilità ...

Spice Girls - il ritorno del girl power in musica con un tour Reunion senza Victoria : Dopo il #metoo, la rivalsa delle donne riparte anche dalla musica, come si è ben visto agli MTV EMA 2018, e all’appello non potevano mancare le Spice girls, iconico gruppo che negli anni Novanta hanno riacceso il girl power con la loro femminilità grintosa, sexy, allegra e consapevole. Il profumo di una nuova reunion (dopo quella con tour del 2007 e quella temporanea per le Olimpiadi di Londra nel 2012) era nell’aria già da ...

Adele aspettava la Reunion delle Spice Girls quanto te e questa foto lo dimostra : Una di noi <3

Spice Girls - dopo la Reunion via al tour - senza Victoria - : ecco le date del prossimo anno : Spice Girls , la reunion è realtà e a breve partirà anche il nuovo tour . Mancherà Victoria Adams in Beckham, una, ex, componente del gruppo assolutamente iconica, ma i fan se ne faranno una ragione. ...

Victoria Beckham ha scritto un bellissimo messaggio al resto delle Spice Girls in occasione del Reunion tour : Victoria ripensaci!

Le Spice Girls hanno annunciato le date del tour della Reunion (senza Victoria - per ora) : Ora è UFFICIALE!

Ufficiale la Reunion delle Spice Girls per un tour negli stadi nel 2019 : La reunion delle Spice Girls è Ufficiale: la girl band sarà in tour negli studio il prossimo anno ma la tournée al momento non farà tappa in Italia. I concerti in via di annuncio fanno riferimento esclusivo al Regno Unito: le Spice Girls ripartono dall'Inghilterra dopo più di 15 anni di assenza dalle scene e ripartono in quattro. delle cinque ragazze dell'epoca mancherà all'appello Victoria Beckham. La reunion prevede invece la ...

Una Reunion degli Oasis a giugno 2019 al Firenze Rocks? La locandina del concerto fake spopola in rete : In molti avranno sgranato gli occhi di fronte a quella locandina molto ben riprodotta che annuncia una reunion degli Oasis a giugno 2019 al Firenze Rocks. L'evento creato su Facebook invita tutti a partecipare il 15 giugno, alla Visarno Arena, alla kermesse Firenze Rocks per la grande reunion degli Oasis coi fratelli Gallagher di nuovo insieme. Peccato che sia palesemente una fake news. Non solo non c'è alcuna reunion degli Oasis in vista, ...

Tracklist della raccolta Raf Tozzi - la Reunion della coppia dei record promette un tour di canzoni “popolari” : Nella Tracklist della raccolta Raf Tozzi, alcuni dei brani più rappresentativi della carriera da solisti dei due artisti. L'album è atteso per il 30 novembre, con un tour nei palasport già annunciato e per il quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati. La notizia della reunion tra i due artisti è stata tenuta segreta fino ad alcune ore prima dell'annuncio ufficiale, con presentazione del nuovo singolo ...

Reunion di Robbie Williams coi Take That a X Factor - da giudice a performer per i 30 anni della band? : Una nuova Reunion di Robbie Williams coi Take That potrebbe arrivare dal palco di X Factor UK: il re del pop inglese è impegnato come giudice nella versione inglese del talent, al fianco della moglie Ayda Field, e proprio in quel contesto potrebbe ritrovare i compagni della boyband che lasciò nel '95 per inseguire una sorprendente carriera da solista. Da qualche giorno infatti circolano voci secondo le quali Robbie Williams avrebbe accettato ...

Nuova Reunion di One Tree Hill con concerto per i fratelli Scott - Haley e tanti altri volti del cast (foto e video) : Una Nuova reunion di One Tree Hill si è tenuta al Wilmington Convention Center il 20 e 21 ottobre per l'ottava convention EyeCon che celebra la serie di The CW considerata rivale ed erede di Dawson's Creek. Stavolta ad essersi ritrovati sullo stesso palco sono i stati i due protagonisti del teen drama creato da Mark Schwahn nel 2003, gli interpreti dei fratelli Scott, ma anche altri volti fossi del cast. Hanno partecipato all'evento James ...