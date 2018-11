Replica L' isola di Pietro 2 del 18 novembre visibile in streaming su Mediasetplay it

Blastingnews

: @isola_nino questo talk potrebbe essere una replica del 2000 - FilippoGhirardi : @isola_nino questo talk potrebbe essere una replica del 2000 - zazoomblog : Replica L’Isola di Pietro 2 quarta puntata: dove rivedere la serie tv - #Replica #L’Isola #Pietro #quarta - infoitinterno : Replica L’Isola di Pietro 2 quarta puntata: dove rivedere la serie tv -

(Di domenica 18 novembre 2018) Questa sera, domenica 18, su Canale 5 è attesa la messa in onda della quinta e penultima puntata de L'di2. Ancora una volta, Gianni Morandi è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico grazie a questa fiction coinvolgente. A confermarne il successo sono gli oltre 3,5 milioni di telespettatori. Ormai, questa avventura, sta per volgere al termine e lo farà con un colpo di scena che vedremo il 25. Chi non riuscirà a seguire la fiction in diretta tv su Canale 5 potrà comunque usufruire della. Dove vedere la quinta puntata de L'di2 in: fiction sui canali Mediaset Segnaliamo che, lade L'di2 della quinta puntata saràinsusubito dopo la messa in onda in chiaro sul quinto canale. I fan, prima di poter accedere all'interno della piattaforma, dovranno registrarsi inserendo le ...