Renzi | Governo? Parla e sfascia l' Italia

Mafie e giochi online - come i clan hanno sfruttato la sanatoria del governo Renzi : I clan malavitosi hanno “sfruttato” la sanatoria per l’emersione del gioco online, varata dal governo Renzi con la Legge di Stabilità 2015, per diversificare l’offerta del settore delle scommesse telematiche e creare attività lecite che coprissero quelle illecite. Lo stesso punto vendita, “sanato”, continuava a destinare parte delle quote incassate sul canale illecito, assicurando vincite più elevate. Emerge dalle carte dell’inchiesta coordinata ...

Bcc - il governo smantella la riforma di Matteo Renzi : Il governo Lega-Movimento 5 Stelle smantella la riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi . E per farlo, l'esecutivo inizia dall'abbattimento di uno dei pilastri: l'obbligo per le banche di credito ...

Sovranismo bancario. Governo rottama la riforma delle Bcc di Matteo Renzi : La rottamazione della riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi nel 2016 è ufficialmente iniziata. Con una doppia mossa - un vertice politico a palazzo Chigi e un pacchetto di emendamenti della Lega al decreto fiscale - il Governo gialloverde parte dall'abbattimento del pilastro fondamentale, cioè l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire ai gruppi unici. Cancellato. La direzione di marcia è opposta a quella ...

Matteo Renzi : “Governo folle su legge di bilancio - pagheranno gli italiani” : Subito dopo la presentazione della lettera del governo Conte alla Commissione europea sulla legge di bilancio, alcuni esponenti della politica italiana hanno commentato in senso negativo sia la manovra, che il conseguente aumento dello spread fino a 317 punti base verificatosi questa mattina. Tra i primi, Matteo Renzi: "Una follia!"Continua a leggere

Alternanza scuola-lavoro - il governo dimezza le ore in azienda volute da Renzi. Risparmio di 56 milioni all’anno : Addio Formazione iniziale e tirocinio (il cosiddetto Fit). E niente più Alternanza scuola-lavoro. La legge di bilancio per il comparto istruzione ragiona per sottrazione: visto che non ci sono grandi risorse (è stato lo stesso ministro Marco Bussetti a dire che “ci si riscalda con la legna che si ha”), il governo M5s-Lega prova a conquistare il mondo della scuola soprattutto eliminando vecchi provvedimenti sgraditi dell’era renziana. Così, dopo ...

Governo - Salvini : “Berlusconi parla di anticamera di dittatura? Fa sorridere. Sbaglia come Renzi - Boldrini e Juncker” : “Io certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati di Bruxelles e ai frustrati di sinistra. Chi parla di rischio dittatura in Italia non ha ben presente che l’Italia sta bene”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, a margine della sua visita a Eicma il salone delle due ruote di Milano, replicando alle parole di Silvio Berlusconi che al congresso dei giovani di Forza Italia aveva parlato di ...

Pd - Renzi : “Non mi interessa battere Zingaretti ma barbarie M5s-Lega. Chiederò dimissioni governo - mi farò incatenare” : Durissimo attacco del senatore Pd Matteo Renzi contro il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, nel corso del suo intervento alla convention di Salsomaggiore: “Mi rivolgo qui a una persona squallida che si chiama Rocco Casalino, che stamattina ha rilasciato una intervista in cui diceva che mi dovrei vergognare perché ho strumentalizzato mia nipote. Dico a Casalino, superpagato con un superstipendio da parte dei cittadini ...

Renzi contro Casalino e il governo : “Squallidi - chiederò le vostre dimissioni per 4 anni” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, torna ad attaccare Rocco Casalino e il governo chiedendo le dimissioni del portavoce del presidente del Consiglio ma anche dell'esecutivo: "È più facile che Casalino mandi via Conte che non che Conte mandi via Casalino. Mi faccio incatenare in Parlamento su questo, per quattro anni e mezzo chiederò le vostre dimissioni, squallidi".Continua a leggere

Salvini attacca Renzi : ‘Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo? : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l’attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C’è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di ...

Renzi contro il governo : euro Niente elezioni - sono attaccati a poltrone euro : Ma dopo un attimo di smarrimento in cui evita accuratamente di parlare della crescita del gradimento popolare nei confronti della politica seguita dai partiti di governo, l'ex sindaco di Firenze ...

Maltempo - Renzi : "I morti sono colpa dell'abusivismo edilizio. No ai condoni - governo recuperi Casa Italia" : "L'Italia piange decine di morti. Salvini dà la colpa all'ambientalismo da salotto, io all'abusivismo edilizio. Chiedo al governo di recuperare il progetto Casa Italia di Renzo Piano. È stata la prima ...

Matteo Renzi è sicuro - il governo è agli sgoccioli - tornerà governo tecnico : Matteo Renzi è quasi certo che presto tornerà un governo tecnico “Sta andando tutto a carte quarantotto. Di qui a qualche mese torneranno i tecnici al governo. Quelli che io ho combattuto per ristabilire il primato della politica. Mi dispiace e mi preoccupa”. È un Matteo Renzi amarissimo quello che affida le sue riflessioni su passato prossimo e futuro imminente a Bruno Vespa Una Terza Repubblica, quella gialloverde di Lega e M5s, ...