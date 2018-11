Renzi diserta l' assemblea Pd e disegna un partito tutto suo

Il Pd in cerca di un nuovo leader : Minniti e Martina verso la candidatura. E Renzi diserta : L'Assemblea nazionale del Pd - con Matteo Renzi grande assente - apre il percorso congressuale che si concluderà con le primarie che, a causa di una statuto assai complesso, non potranno svolgersi ...

All’assemblea Pd l’addio di Martina : “Adesso serve unità vera”. Renzi ha disertato l’incontro : Matteo Renzi non c’è, Paolo Gentiloni sì, Marco Minniti è già andato via dopo aver salutato il candidato socialista all’Ue Timmermans, che ha aperto le assise. Gli altri candidati alle primarie ci sono: Zingaretti, Damiano, Richetti, Boccia. Maurizio Martina sta tenendo il suo discorso di commiato da cui si capirà se vuole ricandidarsi o no alla se...

Assemblea Pd - Renzi diserta (aspettando Minniti). I suoi : “Niente strategia di logoramento verso Zingaretti”. E negano scissioni : In attesa che Marco Minniti e l’uscente Maurizio Martina sciolgano la riserva sulla possibile corsa al Congresso dem, si è aperta l’Assemblea nazionale del Partito democratico, prima tappa che porterà alle primarie tra febbraio e marzo, ma ancora senza data certa. All’assise dem è assente Matteo Renzi, che una settimana fa aveva riunito i suoi fedelissimi a Salsomaggiore, dove c’era chi – come Giachetti e ...

