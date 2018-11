Regno Unito | figlio nasce senza dita | madre pronta a farsi sterilizzare

Brexit - quante probabilità ci sono che il Regno Unito resti in Europa? : (OLI SCARFF/AFP/Getty Images) Londra – E se la vera congiura non fosse quella, fracassona e per ora inconcludente, volta a detronizzare Theresa May e la sua soft Brexit bensì il movimento trasversale, silenzioso e apparentemente velleitario che vorrebbe scongiurare del tutto l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea? La confusione è tale, sotto il cielo di Londra, che non si può escludere nulla, neppure che attraverso trame e trabocchetti nei ...

Brexit - i punti chiave della bozza d'accordo tra Ue e Regno Unito : Un divorzio lungo anni. Complicato, nella forma e nella sostanza. Sofferto, soprattutto sul piano economico e politico. I dettagli sono contenuti in 585 pagine della bozza d'intesa sulla Brexit , ...

6 castelli diroccati del Regno Unito ricostruiti in gif : Valigia fatta, biglietto aereo anche. La destinazione? Il Regno Unito, of course. Brexit o non brexit, d’altronde, il territorio britannico è sempre in grado di regalare meravigliose immersioni tra storia e natura, particolarmente indicate per gli amanti delle atmosfere medievali e delle leggende a base di dame e cavalieri. Tra Scozia, Inghilterra e Irlanda del Nord è infatti possibile trovare una quantità sterminata di castelli che ...

Regno Unito - l'inflazione si conferma contenuta e sotto attese : confermata in moderata crescita l'inflazione nel Regno Unito . Lo rileva l'Office for National Statistics, ONS,, spiegando che i prezzi al consumo , nel mese di ottobre, hanno registrato un incremento ...

Brexit - c'è la bozza di accordo fra Regno Unito e Unione europea : Primi spiragli di intesa fra Regno Unito e Unione europea sul fronte della Brexit . Il governo britannico ha annunciato che è stato raggiunto un primo progetto di accordo fra Londra e Bruxelles pere ...

Aumento reale dei salari nel Regno Unito : Quando i lavoratori guadagnano di più tendono a spendere di più e questo dovrebbe aiutare l'economia britannica a progredire. Le notizie dei salari di oggi hanno visto un ulteriore miglioramento al 3,...

Aumento reale dei salari nel Regno Unito : Quando i lavoratori guadagnano di più tendono a spendere di più e questo dovrebbe aiutare l'economia britannica a progredire. Le notizie dei salari di oggi hanno visto un ulteriore miglioramento al 3,...

Regno Unito - sale lievemente il tasso di disoccupazione a settembre : Nel mese di ottobre, il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna risulta diminuito a 20.200 unità rispetto alle 23.200 registrati nel mese di settembre, ...

Regno Unito - si riduce il deficit della bilancia commerciale : Si riduce più del previsto il deficit della bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna, che si attesta nel mese di settembre a 9,73 miliardi di sterline rispetto al passivo rivisto di 11,72 ...

Profondo ciclone sull’Atlantico : nuova potentissima tempesta per Regno Unito e Irlanda con nubifragi e venti di oltre 140km/h [MAPPE] : 1/17 ...

Previsioni Meteo - serie di tempeste sul Regno Unito a partire dal weekend : piogge intense e venti fino a 120 km/h : Per Regno Unito e Irlanda si prospettano condizioni di tempesta nel corso del weekend che potrebbero includere anche una tempesta di vento a cui potrebbe essere assegnato un nome. Pioggia e forti venti scenderanno sul Regno Unito come prime di una serie di tempeste che colpiranno l’area. Anche se alluvioni e alterazioni della viabilità saranno solo localizzate, l’impermeabile sarà indispensabile per chiunque dovrà stare all’aperto su tutto il ...

Regno Unito - lo scandalo parentopoli travolge il Partito laburista : Secondo il quotidiano, alcuni deputati di tale forza politica avrebbero assunto, nei rispettivi staff parlamentari , figli e parenti, in palese violazione della normativa nazionale sulla trasparenza. ...

Uragano Oscar - condizioni di tempesta su Regno Unito e Irlanda : nel weekend acquazzoni e forti venti [MAPPE] : 1/12 ...

Scienza - Regno Unito : Ada Lovelace o Stephen Hawking sulla nuova banconota da 50 sterline : Tra le personalità che potrebbero essere raffigurate dalla Bank of England sul nuovo taglio da 50 sterline nel Regno Unito figurano Ada Lovelace e Stephen Hawking: secondo quanto riportato dai media britannici l’istituto d’emissione ha chiesto alla popolazione di indicare uno scienziato o una scienziata il cui volto dovrà comparire sulla facciata della nuova banconota (sul retro vi sarà, obbligatoriamente, la regina). Secondo il ...