Red Bull Kumite | Un italiano nell' olimpo dei picchiaduro

È morto Trudy - il cane aggRedito a Empoli da un pitbull. La padrona : “Affranta dal dolore” : Le forze dell’ordine stanno indagando su almeno due aggressioni da parte di un pitbull ai danni di due cani di piccola taglia avvenuti in distinti episodi nel centro di Empoli. Trudy, azzannato la sera del 13 novembre, è morto nella notte. La padrona su Facebook: “Ora non ho tempo per la rabbia ma solo un grande dolore che mi stringe il petto”.Continua a leggere

Pitbull aggRedisce due cani nel centro storico : Empoli, 15 novembre 2018 - La polizia del commissariato di Empoli e la municipale stanno indagando su aggressioni da parte di un Pitbull a due cani domestici avvenuti in distinti episodi nel centro ...

Abu Dhabi - scelte uguali per Red Bull e Mercedes : La Fia ha comunicato alla Pirelli il numero di mescole scelte da ciascun pilota per il GP di Abu Dhabi del 25 novembre che chiuderà il mondiale di F.1. scelte identiche per Mercedes e Red Bull, con 2 ...

Red Bull Air Race World Championship – A Fort Worth si decide il Campionato del Mondo 2018 : La gara finale del Red Bull Air Race World Championship si terrà nel tempio del motosport: appuntamento il 17-18 novembre 2018 a Fort Worth, dove gli aerei volano a 370 kmh sotto le gradinate del Texas Motor Speedway La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Dopo aver gareggiato sorvolando terre e mari di tre continenti fin dalla prima gara di febbraio, ci sono solo sette punti a separare il leader della classifica mondiale, ...

Red Bull Next Gen Open – Il francese Blancaneaux supera Rosenkranz nella finalissima : Il ventenne francese, ex vincitore del Roland Garros juniores di Parigi, trionfa nella prima edizione del Red Bull Next Gen Open, il torneo giocato a Fiera Milano in contemporanea al Next Gen ATP Finals Red Bull fa il suo ingresso nel mondo del tennis con il Red Bull Next Gen Open, un nuovo torneo partecipativo che permette a tutti i tennisti Under 21 di competere con regole innovative e spettacolari per aggiudicarsi un posto alle Next Gen ...

F1 - Red Bull da Mondiale nel 2019 ma c’è l’incognita del motore Honda : Come un anno fa. La Red Bull chiude in crescita il suo campionato, proprio come nel 2017, e si ripropone con grande fiducia in vista della prossima annata. Il successo mancato ad Interlagos brucia ancora, soprattutto per come è avvenuto, ovvero con un incredibile incidente nel quale Max Verstappen, che stava dominando, è stato speronato dal doppiato Estaban Ocon. Senza questo clamoroso contatto l’olandese avrebbe centrato il bis dopo il ...

F1 - Marko e la teoria del complotto : le accuse del consulente Red Bull ad Ocon sono pesantissime : Secondo il dirigente del team di Milton Keynes, il pilota francese ha cercato di fare un favore al team con cui è sotto contratto, ovvero la Mercedes Helmut Marko non ha paura a dire ciò che pensa, il consulente Red Bull rispolvera la teoria del complotto dopo quanto visto nel corso del Gp del Brasile. photo4/Lapresse L’incidente tra Verstappen e Ocon non è andato per niente giù al manager austriaco, convinto come quello del francese ...

F1 – Verstappen - il contatto con Ocon e la rissa sfiorata in Brasile : le parole dell’olandese della Red Bull : Le parole di Max Verstappen dopo la rissa sfiorata con Ocon a causa del contatto in pista al Gp del Brasile Ancora una gara da protagonista per Max Verstappen, oggi in Brasile: l’olandese della Red Bull sta disputando una seconda parte della stagione davvero splendida, ma deve fare i conti con colpi di fortuna e colpi di… testa. Oggi Verstappen, dopo essersi fatto strada piano piano sulla pista di Interlagos, è riuscito a ...

F1 - GP Brasile 2018 : Ferrari - Mercedes e Red Bull partono con concrete chance di vittoria - chi la spunterà ad Interlagos? : Cosa dobbiamo aspettarci dal Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno? Sicuramente grande spettacolo. Le condizioni ci sono tutte. Grande equilibrio in pista, pressioni ridotte al minimo, dato che il titolo iridato è già stato assegnato, e strategie che si annunciano quanto mai importanti. In poche parole tutti gli ingredienti sono disposti sulla pista di Interlagos. Ora non rimane che ai piloti di fare il loro. Le due prime due giornate, tra ...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel firma il record della pista e rifila due decimi a Hamilton! Raikkonen 4° - Red Bull attardate : Dopo un venerdì all’insegna dell’equilibrio, Sebastian Vettel (Ferrari) si accende e stampa il record della pista di Interlagos dettando il passo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2018, ventesimo e penultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco si è dimostrato completamente a proprio agio con la propria SF71H in configurazione di simulazione di qualifica, confermandosi il più veloce ...

F1 - retroscena Red Bull : il turbo della monoposto di Ricciardo danneggiato da un marshal in Messico : Secondo quanto trapela dal box della Red Bull, il turbo sostituito sulla monoposto di Ricciardo sarebbe stato danneggiato dalla schiuma dell’estintore utilizzato da un marshal dopo il ritiro in Messico Un retroscena abbastanza curioso, una disattenzione che costa carissima a Daniel Ricciardo, costretto a scontare cinque posizioni di penalità sulla griglia del Gp del Brasile. Photo4/LaPresse La Red Bull ha dovuto infatti sostituire ...

Formula 1 - GP Brasile. Hamilton : 'Interlagos circuito difficile. Red Bull e Ferrari ora più vicine a noi' : Con la tranquillità di chi sa di aver fatto il suo dovere con successo, il campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato nel giovedì che ha aperto il lungo weekend del GP del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale 2018. Con tanto di occhialino da prof, il britannico ha parlato ...

F1 - scintille tra Renault e Red Bull : il team francese si scaglia pesantemente contro Max Verstappen : Continua il botta e risposta tra la Red Bull e la Renault, pronte a separarsi alla fine di questa stagione Un botta e risposta che dura dall’inizio di questa stagione, da quando Max Verstappen aveva sottolineato come la Red Bull fosse pronta per il titolo mondiale al contrario della Renault. LaPresse/Photo4 Una situazione precipitata con il passare dei mesi, fino all’ufficializzazione della separazione, avvenuta nel corso ...

F1 - GP Brasile 2018 : la Ferrari punta alla doppietta ad Interlagos - Hamilton a cuor leggero - Red Bull cerca conferme : Il penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte. In Brasile, sullo storico tracciato di Interlagos, il Circus si esibirà per regalare emozioni all’appassionato e caloroso pubblico sudamericano, pronto ad affollare le tribune del circuito e godersi lo show. Come è noto, la sfida per il campionato piloti è già finita: Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo per la quinta volta in carriera, la quarta con la ...