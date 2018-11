Quel bravo ragazzo | la mafia fa ridere con un boss come Herbert Ballerina

tvzap.kataweb

(Di domenica 18 novembre 2018) Lasi può contrastare in tanti modi. Si può combattere anche sbeffeggiandola, prendendola sonoramente in giro, ridicolizzandone usi e costumi. Lo ha capito Pif con Lauccide solo d’estate, lo hanno compreso Ficarra e Picone a partire dal loro Nati stanchi, ce lo testimonia ancora oggi un filmJohnny Stecchino di e con Roberto Benigni. Si inserisce in questo filone, sgangherata commedia diretta da Enrico Lando con protagonista, celebre per essere da anni la spalla comica di Maccio Capatonda. Il film, che Infinity propone ai suoi abbonati, mette al centro della storia Leone, un imbranato chierichetto che scopre di essere il figlio di un pericolosomafioso. Capita però che il, ingenuopochi, incontri il padre solamente quando questi è in fin di vita. Difatti l’uomo, attaccato a un respiratore, ha deciso che il nuovo ...