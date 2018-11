Quanto paghi Di Battista? Al Fatto è rivolta contro Travaglio

Bollette - dal 1 ottobre arriva la stangata su luce e gas : Quanto paghiamo in più : Nuovi rincari in arrivo per le Bollette delle famiglie italiane. Da lunedì prossimo 1 ottobre è previsto un incremento del 7,6% per l'energia elettrica, +1,5 cent/kWh, e del 6,1% per il gas naturale, +...

Accise sulla benzina - Quanto paghiamo di più in Italia rispetto al resto d’Europa : Il taglio delle Accise sulla benzina promesso dal governo ancora non è arrivato, ma il principio su cui si basa l'esecutivo è che le Accise sui carburanti in Italia sono troppo alte. E, in effetti, confrontando il dato Italiano con quello degli altri stati membri dell'Ue, la conclusione è chiara: l'Italia è il Paese con le Accise più care d'Europa dopo i Paesi Bassi.Continua a leggere