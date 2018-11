Qualità della vita | Roma sprofonda di 22 posizioni Bolzano regina | male Napoli e Palermo

Qualità della vita : Bolzano confermata regina d’Italia - Roma sprofonda : La provincia autonoma in testa alla classifica sulla Qualità della vita di ItaliaOggi . Tonfo della Capitale all’ 85esimo posto

ARTIGIANO IN FIERA/ La casa "smart" - il lifestyle e la creatività : tre proposte all'insegna della Qualità - IlSussidiario.net : "La Tua casa", "L'Atelier della Moda e del Design", il "Salone della creatività": gli artigiani protagonisti anche dei tre saloni tematici

Bny Mellon - specializzazione al servizio della Qualità : Quale ruolo giocheranno le boutique in un mondo dell'asset management sempre più competitivo e con margini in compressione? "La crescente competizione e la compressione dei margini sono due facce ...

California - il punto della situazione sugli incendi : oltre 10.000 strutture distrutte - aumenta il pericolo frane e scarsa Qualità dell’aria : Sale a 631 il numero dei dispersi del Camp Fire, l’incendio più mortale dell’ultimo secolo divampato una settimana fa nel nord della California. Kory Honea, sceriffo della contea di Butte, ha dichiarato che sulla lista potrebbero esserci persone che sono riuscite a sfuggire alle fiamme e a mettersi in salvo, senza sapere di essere annoverati tra i dispersi. Per questo motivo, la lista dei dispersi è pubblica, in modo che le persone possano ...

Corsa - quantità ed anche… Qualità : così Allan è diventato uno dei centrocampisti più completi della Serie A : E’ andata in archivio la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Continua il duello per lo scudetto tra Juventus e Napoli, nell’anticipo la squadra di Ancelotti ha conquistato tre punti importanti contro il Genoa mentre nel posticipo gli uomini di Allegri hanno risposto con il blitz sul campo del Milan mentre si stacca per il momento ...

Sesso e lavoro : un disoccupato su 3 soddisfatto della Qualità della vita sessuale : Il 30% di chi non lavora esprime una elevata soddisfazione per la qualità della propria vita sessuale. Tra chi lavora la percentuale si ferma al 23% e tra i pensionati al 17%. Abbastanza soddisfatto il 57% degli occupati, il 51% dei pensionati e il 39% di chi non lavora. I dati sono estratti da una ricerca commissionata dalla Fondazione Pro – per il benessere maschile all’Istituto di Ricerca Ipsos. La ricerca sarà presentata a Napoli ...

Il nuovo rilevatore della Qualità dell’aria di Xiaomi è ufficiale in Cina : misura TVOC - PM2 - 5 - CO2 e altro : È stata ufficializzata in Cina il nuovo Xiaomi Mi Air Detector, strumento per gli ambienti domestici in grado di rilevare la qualità dell'aria L'articolo Il nuovo rilevatore della qualità dell’aria di Xiaomi è ufficiale in Cina: misura TVOC, PM2,5, CO2 e altro proviene da TuttoAndroid.

Psicologia - la nuova scienza per migliorare la Qualità della vita : ... è recente il suo riconoscimento come una vera e propria scienza e, oggi, lo psicologo è riconosciuto come figura sanitaria non medica che si occupa di studiare la mente e il comportamento umano con ...

Putin apre le porte della Russia : ma vuole un'immigrazione di Qualità : Vladimir Putin annuncia un importante cambio di rotta sulla politica migratoria in Russia . Il presidente russo ha dato indicazione al primo ministro Dmitri Medvedev di agevolare le procedure di rimpatrio per tutti i russi che vogliono tornare a vivere nel ...

Dal rilancio delle rinnovabili alla promozione della Qualità ecologica : gli Stati generali della Green Economy 2018 : L'edizione del 2018 degli Stati generali della Green Economy, che si terrà ad Ecomondo di Rimini, il 6 e 7 novembre prossimi, si preannuncia con un programma di particolare interesse per i temi affrontati e la qualità dei relatori. È annunciata la presentazione di una Relazione sullo Stato della Green Economy, elaborata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile che, oltre al punto sui settori strategici e un aggiornamento ...

Emiplegia : la tecnologia porta a casa dei bambini una Qualità della riabilitazione simile a quella clinica : La tecnologia porta direttamente a casa dei bambini colpiti da Emiplegia una qualità della riabilitazione simile a quella clinica. E’ quanto hanno sperimentato a domicilio 30 famiglie toscane e tante famiglie in ben otto regioni d’Italia, ottenendo risultati sovrapponibili al training svolto presso il centro di riabilitazione. E’ l’obiettivo raggiunto dal progetto quadriennale denominato “Tele-UPCAT”, che è stato finanziato dal Ministero della ...

AgroGePaCiok torna a Lecce con una XIII edizione all'insegna dell'innovazione e della gastronomia di alta Qualità : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

TrattamiBene - più Qualità della vita per i malati di Hiv : Vivere con l’hiv e, al contempo, stare bene nella società, in ogni contesto. È l’obiettivo delle persone che convivono con la malattia: i progressi della medicina e l’innovazione delle cure contano tantissimo ma non sono gli unici aspetti. Per una buona qualità di vita contano, come per qualsiasi altra persona, le relazioni con gli altri e il modo in cui questi ultimi ti trattano. Ecco perché #TrattamiBene è il nome della ...

La Qualità di vita delle persone con tumori della testa e del collo merita la massima attenzione - anche dopo la guarigione : Un gruppo di esperti italiani ha valutato la qualità di vita di persone con cancro della testa e del collo sottoposte a rimozione chirurgica delle lesioni e successiva ricostruzione delle aree danneggiate. I risultati hanno dimostrato che gli interventi di ricostruzione eseguiti con tecniche di microchirurgia hanno un effetto positivo sulla qualità di vita dei malati, a prescindere dall’età. La cura dei tumori della testa e del collo a volte ...