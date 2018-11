Preservativi gratis ai migranti | Matteo Salvini frena i grillini

Preservativi gratis ai migranti - il M5s fa marcia indietro : "Non c'è accordo con Lega" : L' emendamento alla manovra presentato dal Movimento 5 Stelle in commisione Bilancio alla Camera sta facendo discutere e ora viene ritirato. Distribuire contraccettivi gratis per gli under 26, ma ...

Preservativi gratis ai migranti - M5s fa retromarcia : "L'idea di fornire Preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento è destinata a non avere riscontro. Si tratta di un emendamento proposto da alcuni esponenti del MoVimento 5 Stelle, che hanno autonomamente preso una iniziativa importante, sulla quale però non c'è accordo con la Lega". È quanto affermato, in una nota, da Francesco ...

Preservativi gratis per i giovani - in Toscana gratuiti per gli under 26 : Con una delibera fortemente voluta dalla Giunta, la Regione Toscana ha dato il via libera alla distribuzione gratis di Preservativi e altri contraccettivi per i giovani con meno di 26 ani e alcune categorie particolari come le donne fino a 45 anni che si trovano in difficoltà economiche o che decidono di utilizzare anticoncezionali entro i 12 mesi dal parto oppure dopo un’interruzione di gravidanza.Continua a leggere

Rossi - Preservativi gratis a under 26 : ANSA, - FIRENZE, 13 NOV - "In Toscana preservativi gratis a tutti gli under 26. Una decisione che abbiamo fortemente voluto e fondamentale per contrastare malattie sessualmente trasmissibili, evitare ...