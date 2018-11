Presentato il progetto Il Cammino del Perdono | Berardinetti | permetteremo a tutti di

Roma : Presentato progetto #crescereinsieme - programma per madri sole : Roma – Il Lazio e’ la regione con la percentuale piu’ alta di madri sole. Tra queste diverse migliaia vivono in condizioni di poverta’ assoluta e di forte disagio per violenze subite, patologie psichiatriche, solitudine, carenza di reti parentali e altri problemi. Per rispondere alle situazioni di maggiore criticita’ nel Lazio operano piu’ di 50 strutture residenziali che accolgono attualmente oltre 500 mamme ...

Francia - Presentato il progetto del sottomarino del futuro - : Un'impresa militare francese ha presentato il concept di un sottomarino futuristico assolutamente diverso da quelli attualmente in uso. Il design del nuovo sottomarino SMX 31 è ispirato alla forma del ...

'Sport senza età' - Presentato in Riviera il progetto su salute e socializzazione : Sport, salute e promozione del territorio sono tre elementi fondamentali su cui puntare'. Parole, quest'ultime, su cui si è trovato completamente d'accordo Sergio Loggi, vicesindaco del comune di ...

Presentato il progetto integrato per la valorizzazione turistica e culturale del borgo : Per quanto di nostra competenza non lasceremo nessuno da solo, persuasi che il lavoro di squadra e la tenacia, e non l'individualismo e l'approssimazione, in politica come nella vita, non mancheranno ...

Il prossimo 31 ottobre sarà Presentato il progetto MEMORI : Commercio e Turismo del Comune di Genova: • Fulvia Mangili, Direttore Operativo Festival della Scienza di Genova; • Nicoletta Viziano, Presidente Mu.MA- Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni; ...

Presentato a Melito Porto Salvo il progetto "#CamminMelito " I sentieri di Capo Sud" : ... natura, geologia, scienza, archeologia. Il progetto prevede una serie di itinerari escursionistici che avranno lo scopo di puntare alla riscoperta di luoghi e segni di civiltà antiche presenti su ...

Reddito di cittadinanza - la bozza del progetto Presentato a Di Maio : come funzionerà a partire da una app : Una prima bozza del meccanismo che potrebbe essere utilizzato per il Reddito di cittadinanza mostra il progetto di Mimmo Parisi, docente della Mississippi State University. Un prospetto ambizioso e con una presentazione forse un po' troppo ottimistica, che prevede sostanzialmente tre fasi per l'arrivo del Reddito e un meccanismo che si basa soprattutto su un portale online, una app e i centri per l'impiego.Continua a leggere

Genova - ecco il progetto per il ponte Morandi Presentato da Autostrade al sindaco e commissario Bucci : Lungo 1.054 metri e posto ad una altezza del tutto simile a quella del viadotto crollato, può essere realizzato in nove mesi. Nella soluzione di Autostrade,i sostegni dell'impalcato sono di tipo ...

Cina - Presentato il progetto Sirip : nasce la prima cittadella italiana : ... vino, arte e tradizioni, e un hub tecnologico, centro nevralgico dell'area dove le soluzioni delle migliori realtà e start-up italiane che operano in ambito di economia circolare, agro-alimentare, ...

Bergamo - Presentato il progetto di sviluppo territoriale 'Smart Land' : ... su invito del Distretto agricolo, all'idea progettuale con una proposta volta a migliorare negli studenti la consapevolezza della connessione tra origine del cibo e il mondo rurale da cui proviene, ...

Trento - Presentato il progetto Translagorai che di sostenibile e necessario ha ben poco : Il progetto Translagorai è una degli ultimi “investimenti di sviluppo” elaborato dall’uscente Giunta provinciale del Trentino. È stato inserito nel luglio scorso nell’intento, a detta della provincia di Trento, di creare sviluppo in un’area turistica definita strategica per il Trentino. Chi conosce queste montagne, percorrendole nei suoi meravigliosi sentieri che guidano attraverso percorsi quasi incontaminati, non può non rimanere, a dir poco, ...

Fermo prima città italiana "Deaf friendly" : il progetto Presentato nell'ambito della conferenza nazionale "Oltre il muro del suono" : Secondo Minardi, infatti, Fermo, attuando questo progetto, potrebbe diventare una meta turistica particolarmente attraente per milioni di persone sorde provenienti da tutto il mondo. Sulla stessa ...