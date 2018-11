Polignano | ticket di 5 euro per entrare nel villaggio di Natale | scoppia la polemica

Blastingnews

(Di domenica 18 novembre 2018) Con l'avvicinarsi del, si moltiplicano, in tutta Italia iniziative a tema. Talvolta, però, questi eventi sono accompagnati da polemiche e malumori, proprio come sta accadendo in questi giorni aa Mare, importante destinazione turistica della provincia di Bari. Il motivo? L'amministrazione comunale, in occasione dell'iniziativa "Meraviglioso", ha deciso di introdurre undi 5a persona per accedere, attraverso dei tornelli, al centro storico addobbato. Operativo da ieri sera, funziona grazie a una card ricaricabile ed ha sollevato, inevitabilmente, critiche e dubbi. ...