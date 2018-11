Poco spazio su smartphone Huawei e Honor? Cloud 50 GB ad 1 solo centesimo | ecco come

Inter - Poco spazio per Candreva : due club italiani su centrocampista. Intanto diventa nuovamente papà : La stagione in nerazzurro di Candreva non ha preso la piega che l’esterno nerazzurro sperava quando in estate ha rifiutato il trasferimento al Monaco. Dopo un esordio in sordina cancellato dal gol di Bologna da subentrante, l’ex Lazio ha manifestato pochi altri segnali positivi, rimanendo spesso relegato ai margini della turnazione delle ali e cedendo spesso e volentieri il suo posto al nuovo arrivato Politano. Così, il poco ...

Alfonso Signorini contro gli autori del GF VIP : Poco spazio alla cultura : Alfonso Signorini, famoso opinionista del reality show GF VIP, ha raccontato di avere avuto un duro scontro con gli autori del programma a causa di alcune scelte fatte nel corso di queste puntate. In primo luogo, il direttore di Chi ha criticato duramente la scelta della produzione di impedire ogni tipo di intervento durante l'ingresso di Fabrizio Corona in casa e adesso è tornato nuovamente sulla questione accusando il Grande Fratello di ...

Under 21 - Di Biagio lancia l'allarme : 'Troppo Poco spazio per i giovani - se non giocano non migliorano' : Parole chiare quelle di Gigi Di Biagio , che ancora una volta ha posto l'attenzione sullo scarso utilizzo dei giovani italiani. Intervenuto in conferenza stampa per presentare le prossime amichevoli ...

Poco spazio per la cultura nella manovra. Ministro Bonisoli - pretenda di più : Cosa è previsto nella Finanziaria per il patrimonio culturale? I dati certi disponibili sono ancora pochi e ovviamente bisognerà attendere il percorso parlamentare, sperando che qualche emendamento accresca il 'bottino' alquanto misero al momento portato a casa dal Ministro Alberto Bonisoli, molto bendisposto e volenteroso, ma forse politicamente un po' debole.Mesi fa aveva annunciato ben 6.000 nuove assunzioni (poi ridotte a ...

L'Ue scrive ancora all'Italia : “Debito alto - Poco spazio per spese più produttive” : Caro governo, c'è posta per te. E ancora una volta non è una lettera che fa piacere. La Commissione europea è tornata a scrivere alla maggioranza gialloverde. La missiva, pubblicata sul sito del ministero dell'Economia (e scaricabile qui sotto) è la conseguenza di quella inviata lo scorso 18 ottobre

Badminton - French Open 2018 : Cina e Giappone dominanti a Parigi. Poco spazio per l’Europa : Si è appena concluso a Parigi il French Open di Badminton: il torneo transalpino, di categoria World Tour Super 750, con un montepremi complessivo di 750000 dollari americani, ha visto il successo in tre dei cinque tabelloni di atleti cinesi, capaci di imporsi nelle finali del singolare maschile e dei doppi maschile e misto. Al Giappone gli altri due titoli, nel singolare femminile e nel doppio misto. Niente da fare per gli atleti di casa e, più ...

Spazio - Ferri - Esa - : Mercurio Poco conosciuto - bene BepiColombo : Darmstadt,, askanews, - "Mercurio è un Pianeta ancora pochissimo conosciuto, è difficile osservarlo da terra perché è molto vicino al sole. Solo due sonde interplanetarie l'hanno visitato fino ad ora. ...