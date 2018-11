PlayStation 5 | ecco chi è già al lavoro sulla nuova generazione

PlayStation Store : ecco quando avranno inizio le offerte del Black Friday : Anche quest'anno sta per tornare il periodo caldissimo del Black Friday, dove verranno proposte tantissime offerte su vari prodotti e, a quanto pare, Sony si sta già preparando all'evento.Grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che dal prossimo 16 novembre partiranno i saldi del Black Friday su PlayStation Store.La compagnia ha già annunciato che si tratterà dell'evento più grande di sempre, con "grandi sconti su giochi del ...

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di novembre 2018 : Arriva puntuale per l'ultimo mercoledì del mese l'annuncio di Sony dei titoli gratuiti del PlayStation Plus che tutti gli abbonati al servizio potranno giocare nel mese di novembre 2018.Questo mese sarà caratterizzato da un carico d'azione che difficilmente trova paragone tra le altre line up del Plus dei mesi precedenti. Su PS4 i giocatori troveranno a partire da domani titoli del calibro di Yakuza Kiwami e Bulletstorm: Full Clip Edition, due ...

PlayStation Classic - ecco i 20 giochi : ci sono Tekken 3 - Gta e Final Fantasy : Sony ha ufficializzato l’elenco dei titoli precaricati nella versione mini della storica console, in arrivo il 3 dicembre. Qualcosa potrebbe ancora aggiungersi

PlayStation Classic : ecco i venti giochi disponibili al lancio : Playstation Classic si avvicina sempre di più, la versione mini della cara e vecchia Playstation One è forse la periferica più attesa di questo 2018 sin dall’annuncio. Sony ha annunciato finalmente i venti titoli che saranno giocabili in questa console: Battle Arena Toshinden™ Cool Boarders 2 Destruction Derby Final Fantasy VII Grand Theft Auto Intelligent Qube Jumping Flash Metal Gear Solid Mr Driller Oddworld: Abe’s ...

Ecco I Giochi Che Troveremo Su PlayStation Classic : Playstation Classic: lista completa dei Giochi che Troveremo pre-installati. Ecco tutti i Giochi che saranno inclusi da subito su Playstation Classic Playstation Classic Lista Giochi inclusi Quali Giochi Troveremo pre-installati e inclusi su Playstation Classic? Finalmente lo possiamo sapere! Poche ore fa, infatti, sono stati resi disponibili i nomi dei 20 Giochi che saranno installati di default […]

Ecco tutti i giochi di PlayStation Classic : tra GTA - Metal Gear Solid e molte altre perle : Il mese scorso, Sony ha annunciato l'arrivo della sua PlayStation Classic, ovvero una mini retro console con 20 giochi pre-caricati, che sarà lanciata giusto in tempo per Natale. Ora, come riporta Eurogamer.net, sono stati svelati i giochi inclusi.Sapevamo già che la console avrebbe incluso Final Fantasy 7, Ridge Racer 4 e Tekken 3, ora apprendiamo che della lista faranno parte anche Grand Theft Auto (l'originale), Metal Gear Solid, Rayman e ...

PlayStation 4 - un messaggio fa bloccare la console/ Numerose segnalazioni nelle ultime ore : ecco cosa succede : Playstation 4, un messaggio fa bloccare la console. Numerose segnalazioni nelle ultime ore: ecco cosa succede. La console va in blocco non riuscendo a riconoscere i caratteri(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:01:00 GMT)