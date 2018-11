Perde una gamba | ma non s’arrende | la piccola ginnasta che fa sognare

"USA rischiano di Perdere una guerra con la Russia" - rapporto per Congresso - : La superiorità militare statunitense è scesa ad un livello pericoloso, l'America rischia di uscire sconfitta in caso di un'eventuale guerra con la Russia o la Cina, si afferma nel rapporto della ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Abbiamo una buona base in vista del 2019. Perdere da Marquez è diverso che Perdere da Lorenzo” : Il Mondiale di MotoGP 2018 sta andando ormai in archivio. Nel prossimo weekend si terrà l’ultimo atto, a Valencia (Spagna), e ormai i giochi sono chiusi su tutti i fronti, visti i successi dell’iberico Marc Marquez e della Honda nella graduatoria riservata ai piloti e ai costruttori. Va da sé che l’interesse sia su quel che accadrà l’anno venturo, già pensando ai test che saranno immediatamente successivi alla corsa ...

Milan-Juventus - Higuain Perde la testa nel finale : l'argentino espulso dopo una clamorosa reazione [VIDEO] : L'attaccante argentino viene espulso nel finale per una veemente protesta nei confronti di Mazzoleni, che gli sventola il rosso dopo averlo ammonito Finisce malissimo il match contro la Juventus per ...

Lady Gaga - il discorso della popstar alla cerimonia della SAG-AFTRA Foundation : 'Stiamo Perdendo una generazione di giovani' : ... ha anche lavorato senza sosta attraverso la sua Born This Way Foundation credendo nei giovani, nella salute mentale e nel costruire un mondo più gentile e più coraggioso.

Giussano - Perde il controllo dell'auto e si ribalta : ferita una 50enne : Ennesimo ribaltamento sulle strade della Brianza: poco dopo la mezzanotte di sabato 3 novembre, a Giussano, lungo la Strada Provinciale 110, una 50enne a bordo di una vecchia Mercedes Classe A per ...

Perde portafogli con 10mila euro : consigliere comunale stabiese recupera il bottino : Perde soldi dalla tasca, consigliere comunale raccoglie portafogli e consegna banconote e titoli per diecimila euro . E' successo mercoledì mattina in via Cesare Rosaroll a Napoli, Tina Donnarumma ...

Spaventoso incidente sulla statale : una donna Perde la vita : MESAGNE - Una donna di 48 anni residente a Bari ha perso la vita a seguito di uno Spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 20,30 di oggi , mercoledì 24 ottobre, , all'altezza dello svincolo di ...

Nuovo ranking ATP 22/10/2018 – Dimitrov e Isner salgono in classifica - Fognini Perde una posizione : Il Nuovo ranking ATP aggiornato al 22/10/2018 vede Rafa Nadal ancora al top, seguito da Djokovic e Nadal: guadagnano una posizione Dimitrov e Isner, ne perde una Fognini Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking ATP. Le prime posizioni della classifica maschile restano invariate, con Nadal ancora al top, almeno per un’altra settimana, davanti a Djokovic e Nadal. Guadagnano una posizione Dimitrov e Isner che ...

Elisa Isoardi : "Durante una diretta ho capito di avere un tumore. Rischiavo di Perdere la voce" : Elisa Isoardi ha rivelato in un'intervista al settimanale DiPiù di aver lottato contro un tumore benigno alle corde vocali. L'episodio risale a qualche anno fa, quando ancora lavorava a "Uno Mattino", e proprio durante una diretta si rese conto che qualcosa non andava. Un ospite otorinolaringoiatra aveva elencato i sintomi tipici di chi è affetto da quel particolare tipo di tumore. La Isoardi ha riconosciuto i campanelli di allarme ...

Albenga - brutto incidente in Regione Cavallo : motociclista Perde una gamba : incidente stradale questa notte ad Albenga . L'episodio si è verificato intorno alle ore 4 in Regione Cavallo e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Secondo quanto appurato, i l ...

Francesca Piccinini annuncia il ritiro - la pallavolo italiana 'Perde' una delle sue schiacciatrici più rappresentative : Al Festival dello Sport di Trento la schiacciatrice del AGIL Volley Novara ha annunciato il ritiro a fine stagione. 'Questo sarà il mio ultimo anno da giocatrice " : ha detto Francesca Piccinini ...