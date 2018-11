“Per un populismo di sinistra” di Chantal Mouffe O come sfidare la destra xenofoba

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018) Il “diè vivo e lotta insieme a noi. E’ in libreria “Per undi sinistra” (Laterza), scritto dalla filosofa belga(di cui il fattoquotidiano.it vi mostra alcune pagine in esclusiva). Breve e lucido pamphlet che prova ad annodare i fili di un discorso politico democratico, serio e concreto, di fronte allo spauracchio concettuale sventolato ai quattro venti del pericolo “populista”.insegna politica e relazioni internazionali all’università di Westminster ed è anche autrice, assieme a Ernesto Laclau, del volume Egemonia e strategia socialista (1985), qui ripreso in parecchi passaggi, testo fondante per alcuni dei fondatori del movimento politico Podemos in Spagna e della France Insoumise di Jean-Luc Mélanchon in Francia. Il claim di “Per undi sinistra” potrebbe essere: se l’egemonia nemica ...