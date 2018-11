Per Trump le conclusioni della CIA sull’omicidio di Khashoggi sono «premature» : Dice che «è troppo presto» per stabilire se fu il principe Mohammed bin Salman a ordinarlo, come appena confermato da un'indagine dell'intelligence

Incendi California : 74 morti - oltre mille disPersi. Oggi visita Trump | : Continua ad aggravarsi il bilancio in seguito ai roghi. Il presidente Usa è arrivato nel Golden State: nei giorni scorsi le polemiche per alcune sue dichiarazioni sulla cattiva gestione dei boschi ...

Wall Street annulla le Perdite dopo parole Trump : Wall Street azzera le perdite dopo un avvio di cattivo umore . Driver al rialzo le dichiarazioni di Trump sulla volontà della Cina di raggiungere un accordo che potrebbe scongiurare una nuova ondata ...

Avenatti difende le donne da Trump e viene arrestato Per le botte a una donna : Roma. L’avvocato di Stephanie Clifford, in arte Stormy Daniels, Michael Avenatti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Los Angeles: avrebbe picchiato la sua ex moglie tanto da lasciarle il viso tumefatto. Una notte in prigione e 50 mila dollari di cauzione dopo, è tornato a casa. Si dichiara inn

Il web si scatena : lo spazzolone alla Trump Per rendere il WC “grande di nuovo” : Che Donald Trump non stesse “simpatico” proprio a tutti era già cosa nota, ma ultimamente circola in rete un altro eclatante esempio. Sarà anche il Presidente degli Stati Uniti d’America, ma qualcuno gli ha trovato un nuovo impiego. Questo originale spazzolone per il water ispirato al presidente è venduto online su esty.com, forse nella speranza di rendere il WC “grande di nuovo”. Il popolare prodotto presenta un adattamento del volto di Trump, ...

La funzionaria di cui Melania Trump aveva chiesto il licenziamento continuerà a lavorare Per l’amministrazione Trump ma con un altro incarico : Mira Ricardel, la funzionaria della Casa Bianca di cui Melania Trump aveva pubblicamente chiesto il licenziamento, è stata rimossa dal suo incarico ma continuerà a lavorare per l’amministrazione con un altro incarico (e quindi in un altro edificio). Ricardel era

Michael Avenatti - l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump - è stato arrestato Per un’accusa di violenza domestica : Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Donald Trump rappresentando l’ex pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato per un’accusa di violenza domestica a Los Angeles, in California. La polizia ha confermato l’arresto, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, spiegando che

Presidenziali 2010 - l'ex vice di Obama Joe Biden favorito tra i dem Per sfidare Donald Trump : Tra i DEM, i nomi che vantano riconoscibilita' nazionale sono sempre quelli del palazzo della politica, e cio' spiega perche' solo due "veterani" come Biden e Sanders abbiano avuto consensi a due ...

Slitta ancora l’uscita del nuovo album di Kanye West - Yandhi : il rapPer trumpiano accusato di plagio da Lorde : L'uscita del nuovo album di Kanye West Slitta di qualche mese. Prevista a fine novembre per il debutto nel periodo pre-natalizio, solitamente il migliore dal punto di vista discografico, la release di Yandhi non avverrà entro il 2018. Il rapper che nell'ultimo anno si è fatto notare - e attaccare, dai comuni mortali come dai colleghi - soprattutto per l'appoggio politico al presidente Donald Trump mentre il resto dello showbusiness andava ...

La sfida di Trump all'Arabia Saudita manda a picco il petrolio : Perso il 7% : ... quando il barile ai massimi da 4 anni segnalava a suo dire l'ingresso in una «zona rossa» dei prezzi, ai limiti della soglia di rischio per l'economia globale. Il segretario generale dell'Opec, ...

Trump taglia altre teste : via il capo dello staff e il segretario Per la Sicurezza interna : New York - Donald Trump è pronto a una drastica escalation del rimpasto di governo dopo le elezioni di Midterm: la svolta dovrebbe costare presto la testa al suo capo di staff John Kelly, ormai in ...

La CNN fa causa a Donald Trump Per il ritiro delle credenziali al giornalista Jim Acosta - : Il network invoca la violazione della Costituzione che protegge la libertà di parola e di stampa, dopo che il reporter Acosta è stato definito dal presidente un "maleducato e nemico del popolo". In ...