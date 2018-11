Pensioni | stop al cumulo di tre anni per chi «esce» con quota 100

Pensioni - Durigon conferma su La7 : stop aspettativa di vita per precoci e anticipate : Le novita' che da giorni moltissimi lavoratori stanno aspettando e che concernono lo stop dell’aspettativa di vita dal 2019 sono giunte dal sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, che nel corso di un’intervista rilasciata il 06/11 a L'Aria che Tira su La7 conferma il blocco dell’aumento dei 5 mesi sia per le Pensioni anticipate [VIDEO] quanto per la quota 41, usufruibile, come stabilito dalla passata legislatura, dai precoci di ...

Pensioni : Mosi - stop alle discriminazioni per età : Roma, 23 ott. (Labitalia) - Fil rouge quello che lega la delegazione dei quarantunisti, quanti han[...]

Pensioni - si studia stop adeguamento aspettativa di vita : L'età per la pensione di vecchiaia potrebbe non aumentare dopo lo scalino previsto nel 2019 a 67 anni. Mentre per la pensione anticipata non ci dovrebbero essere nuovi adeguamenti alla speranza di ...

Pensioni - si pensa a stop adeguamento aspettativa di vita : L'età per la pensione di vecchiaia potrebbe non aumentare dopo lo scalino previsto nel 2019 a 67 anni. Mentre per la pensione anticipata non ci dovrebbero essere nuovi adeguamenti alla speranza di ...

Pensioni - Boeri : “Con quota 100 e stop all’adeguamento alla speranza di vita costi di 140 miliardi in dieci anni” : Nuovo scontro tra il presidente Inps Tito Boeri e il governo gialloverde. Boeri è tornato in audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera sulle proposte per l’equità del sistema previdenziale e ha spiegato che la quota 100 per andare in pensione insieme alla mancata indicizzazione dell’età di uscita alla speranza di vita costerà 140 miliardi nei prossimi dieci anni oltre ad avere, a regime, un impatto di 100 miliardi sul ...

Pace fiscale - quota 100 - stop alle Pensioni d'oro e via libera al reddito di cittadinanza : Tra i punti più attesi della manovra c'è la cosiddetta "Pace fiscale", un provvedimento che nelle intenzioni del governo giallo-verde vorrebbe permettere a chi ha un contenzioso con il fisco di ravvedersi e regolarizzare la propria posizione a condizioni agevolate. Non sarebbero invece coinvolti gli evasori totali.L'accordo raggiunto stabilisce un'aliquota al 20% per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei ...

Pensioni flessibili : verso riavvio opzione donna e stop AdV dopo il 2019 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 11 ottobre 2018 vedono importanti aggiornamenti sulla proroga del pensionamento anticipato tramite opzione donna e sulla possibile sterilizzazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita [VIDEO] dopo lo scatto previsto il prossimo anno. Nel frattempo dai vice Premier arrivano nuove dichiarazioni riguardanti i provvedimenti di riforma previdenziale che verranno inseriti nella legge di bilancio 2019, ...

Pensioni - Boeri su Quota 100 e stop aspettativa di vita : 'Sistema a rischio' : Non ci gira certo intorno Tito Boeri presidente dell’Inps che parlando delle intenzioni del Governo in campo previdenziale boccia sia la Quota 100 quanto l’ipotesi dello stop dell’aumento dei 5 mesi per le Pensioni anticipate [VIDEO] legato al meccanismo dell’aumento dell’aspettativa di vita. Se le due misure fossero approvate insieme ci sarebbe un debito Pensionistico eccessivamente esoso, che andra' a gravare, come da sempre ripete Elsa ...

Pensioni - rispunta lo stop all’adeguamento automatico dell’età di uscita : Oltre a quota 100 si continua a parlare di congelamento di uno dei due stabilizzatori automatici della spesa, ovvero l'adeguamento per via amministrativa dei limiti di pensionamento alla speranza di vita. Se n'era discusso anche un anno fa, proprio di questi tempi, quando il governo Gentiloni stava per mandare alle Camere l'ultima legge di Bilancio della legislatura...

Pensioni - stop adeguamenti ad aspettativa di vita dopo il 2019 : Per la pensione anticipata nel 2019 il requisito contributivo dovrebbe restare fisso a 42 anni e 10 mesi anche per l'anno prossimo , 41 anni e 10 mesi per le donne, mentre l'incremento di cinque mesi ...

Pensioni - stop adeguamenti ad aspettativa di vita dopo il 2019 : Per la pensione anticipata nel 2019 il requisito contributivo dovrebbe restare fisso a 42 anni e 10 mesi anche per l'anno prossimo, 41 anni e 10 mesi per le donne, mentre l'incremento di cinque mesi ...

Pensioni - Governo punta ai '62+38 secchi' e dice stop a Quota 41 : Il superamento della Legge Fornero con la misura Quota 100 e non solo, contenuta nella prossima manovra finanziaria, rappresenta una delle questioni più importanti sul fronte politico. Tuttavia, la riforma Pensioni che sara' varata dal Governo Lega-M5S presenta ancora dei punti oscuri, in relazione alle coperture economiche che saranno disponibili. A fronte di una Quota 100 che dovrebbe prevedere il doppio vincolo legato ai 62 anni di eta' ...

Pensioni - Salvini assicura : ‘Stop legge Fornero senza penalizzazioni e paletti’ : Ancora una volta è il vicepremier leghista Matteo Salvini a tentare di rassicurare gli italiani interessati al superamento della riforma delle Pensioni targata Fornero, che fu varata ormai sette anni fa dal Governo Monti sostenuto da una maggioranza parlamentare di larghe intese che andava dal Partito democratico allora guidato da Pierluigi Bersani a Forza Italia sempre presieduta da Silvio Berlusconi. “Stop legge Fornero – ha scritto oggi il ...

Pensioni - Salvini assicura : ‘Stop legge Fornero senza penalizzazioni e paletti’ : Ancora una volta è il vicepremier leghista Matteo Salvini a tentare di rassicurare gli italiani interessati al superamento della riforma delle Pensioni targata Fornero, che fu varata ormai sette anni fa dal Governo Monti sostenuto da una maggioranza parlamentare di larghe intese che andava dal Partito democratico (allora guidato da Pierluigi Bersani) a Forza Italia (sempre presieduta da Silvio Berlusconi). “Stop legge Fornero – ha scritto oggi ...