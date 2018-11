: #Minniti:'Renzi si è assunto grosse responsabilità. Si è dimesso prendendosi sulle spalle colpe non sue. Considero… - pietroraffa : #Minniti:'Renzi si è assunto grosse responsabilità. Si è dimesso prendendosi sulle spalle colpe non sue. Considero… - lucianonobili : Monica, scusami, ma che c’entrano i toni pacati con le incredibili balle che attribuisci ai governi del @pdnetwork?… - CarloCalenda : Il @pdnetwork deve partire con coordinamento opposizione: Zingaretti, Minniti, Renzi, Gentiloni, Delrio, Pinotti, B… -

"Candidato di? Io sono Marco,penso di aver dimostrato in questi anni di avere capacità di". Lo sottolinea l'ex ministro dell'Interno e candidato alla segreteria del Pd a 'In Mezz'ora in più'. E aggiunge: "La mia famiglia ha una piccola resistenza sull'idea che io abbia deciso di candidarmi". Poi precisa che un ticket con Bellanova "non è all'ordine del giorno". E propone agli altri candidati di ragionare insieme su un "preambolo" congressuale, "un insieme di regole comuni".(Di domenica 18 novembre 2018)