L'ex ministro dell'Interno,, siper ladel Pd. Lo annuncia lui stesso in un'intervista a Repubblica, chiarendo di non essere "lo sfidante renziano". La sua è una decisione obbligata per "evitare l'estinzione del Partito Democratico", dice. Le ultime elezioni rappresentano "una rottura sentimentale con i nostri elettori",afferma. "La sconfitta del nazionalpopulismo è possibile solo si riesce a parlare con la società. Serve un congresso che parli all'Italia, non un regolamento dei conti interni".(Di domenica 18 novembre 2018)