Pd : Minniti si candida alla segreteria : "La mia una candidatura di servizio - non sono lo sfidante renziano" : Marco Minniti si candida alla segreteria del Pd. "Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di dover restituire qualcosa", spiega l'ex ministro dell'Interno in una intervista a Repubblica. E sottolinea: "Io non sono lo sfidante renziano. In campo c'è solo Marco ...

Il Pd in cerca di un nuovo leader : Minniti e Martina verso la candidatura. E Renzi diserta : L'Assemblea nazionale del Pd - con Matteo Renzi grande assente - apre il percorso congressuale che si concluderà con le primarie che, a causa di una statuto assai complesso, non potranno svolgersi ...

Maurizio Martina e Marco Minniti verso la candidatura alla segreteria del Pd : I dirigenti chiedono unità senza crederci troppo, mentre i militanti che arrivano dai territori chiedono loro un passo indietro additandoli come la causa di correnti e divisioni. L'assemblea del Pd, che ha inaugurato la fase congressuale, scorre così in una grande sala con tanto frastuono e nel silenzio di chi avrebbe dovuto parlare. Non c'è Matteo Renzi, per esempio, e non c'è neanche Carlo Calenda, iscritto tanto ...

Pd apre congresso - in arrivo candidature Minniti e Martina : Roma, 17 nov., askanews, - Il congresso Pd è aperto, l'assemblea del partito scorre via veloce e senza sorprese e tra febbraio e marzo si andrà di nuovo alle primarie per scegliere il nuovo segretario ...

Marco Minniti ha deciso - domenica ufficializzerà la sua candidatura alla guida del Pd : L'assemblea del Partito Democratico ha recepito le dimissioni del segretario Maurizio Martina e sciolto tutti gli organi in carica. La direzione, convocata subito dopo la plenaria del parlamentino dem, ha quindi nominato la Commissione Congresso, organismo che regge il partito in assenza di segretario e che fisserà, nei prossimi giorni, la data delle primarie. Stando a quanto circolato nelle ultime ore, il 3 marzo dovrebbe essere la ...

Sindaci e parlamentari pronti a lanciare la candidatura di Minniti alla guida del Pd : Roma. Tutto è pronto per lanciare la candidatura di Marco Minniti, che potrebbe essere accompagnato da Teresa Bellanova come vicesegretaria in caso di vittoria al congresso. Domani, sabato, giorno dell’assemblea nazionale del Pd, uscirà un nuovo appello dei Sindaci dopo quello firmato da Giorgio Gor

Pd : Minniti - candidarmi? Lo dirò quando si aprirà il congresso : "quando si aprirà il percorso congressuale scioglierò la riserva in poche ore". Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, alla presentazione del suo libro a Firenze, a proposito della sua possibile candidatura alla segreteria Pd. "Nel momento in cui mi viene chiesto di candidarmi è normale che debba riflettere molto seriamente e qui c'è uno dei ...

Manca solo l'annuncio. Marco Minniti si rifugia in Hegel nella scala per la candidatura : All'ultimo gradino prima dell'annuncio che si candiderà al congresso del Pd. Consapevole che "il tempo si sta consumando". Marco Minniti cita persino Hegel, per spiegare qualche altro giorno di attesa: "La scala della ragione si sale un gradino per volta, consentitemi di salire questa scala un gradino per volta".Manca solo il sì, ma il senso politico della presentazione del suo libro a Roma è quello di una discesa in campo. ...

retequattro * ' STASERA ITALIA ' : MARCO Minniti - ' IO NON SCOMMETTO SULLA MIA CANDIDATURA - ABBIAMO AFFRONTATO TROPPO SPESSO L'IMMIGRAZIONE ... : Contemporaneamente, bisogna aprire canali legali: l'idea che a un certo punto arriva qualcuno che blocca i flussi migratori nel mondo, purTROPPO, non è credibile. L'unica cosa che si può fare è ...