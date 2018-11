Pd Minniti lancia sfida a segreteria In corsa anche Martina e Zingaretti

Sindaci e parlamentari pronti a lanciare la candidatura di Minniti alla guida del Pd : Roma. Tutto è pronto per lanciare la candidatura di Marco Minniti, che potrebbe essere accompagnato da Teresa Bellanova come vicesegretaria in caso di vittoria al congresso. Domani, sabato, giorno dell’assemblea nazionale del Pd, uscirà un nuovo appello dei Sindaci dopo quello firmato da Giorgio Gor

Renzi ha - ri - lanciato Minniti nella corsa alla segreteria : Matteo Renzi ribadisce che le faide nel Pd devono avere fine, e rilancia un endorsement per Marco Minniti alla segreteria del partito. 'Vedremo quando Martina lascerà - afferma l'ex presidente del ...

Renzi ha (ri)lanciato Minniti nella corsa alla segreteria : Matteo Renzi ribadisce che le faide nel Pd devono avere fine, e rilancia un endorsement per Marco Minniti alla segreteria del partito. "Vedremo quando Martina lascerà - afferma l'ex presidente del Consiglio in una intervista al Corriere della Sera - Minniti è autorevole e ha ricevuto apprezzamenti da sindaci di qualità: se si candiderà sarà contro Salvini, non contro altri ...