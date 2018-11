Pd - l’X Factor di Marco Minniti - che ora si candida alla segreteria : Marco MinnitiMarco MinnitiMarco MinnitiHabemus candidatum. Dopo settimane trascorse a riflettere, Domenico Luca Marco Minniti ha finalmente annunciato il suo ingresso in campo. Ma chi è veramente l’ex inquilino del Viminale in corsa per il Nazareno? La risposta non è semplice perché lo sfidante numero uno di Nicola Zingaretti è tante cose insieme allo stesso tempo. A metà strada tra un politico e un tecnico, laureato in Filosofia con un ...

«X Factor 12» : Marco Anastasio - il rapper dei miracoli : X Factor 12: gli Under che ci hanno convinto X Factor 12: gli Under che ci hanno convinto X Factor 12: gli Under che ci hanno convinto Martina Attili Alex CliffElena PiacentiEmanuele BertelliVentuno anni, origini campane. Marco Anastasio si è presentato alle Audizioni di X Factor 12 vestito come un ragazzo qualunque: una t-shirt, jeans scuri. La faccia, pulita e ordinaria, dello studente universitario. Eppure, in barba a quell’apparenza ...