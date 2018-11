Pavia Il Ticino restituisce un cadavere | è giallo

Pavia - dal Ticino riaffiora cadevere : 19.26 Un cadavere è stato recuperato sulle rive del Ticino,in località Canarazzo di Pavia. L'allarme alle forze dell'ordine è stato dato da alcuni vogatori al Lido di Pavia che hanno notato il corpo macerato dall'acqua. I Carabinieri di Pavia ipotizzano che il corpo sia stato trasportato a valle dalla piena del fiume. Sarà l'autopsia sui resti a determinare sesso e cause della morte. Si indaga anche sulle denunce alle persone scomparse per ...

Maltempo Pavia : rientra l’allarme per il livello dei fiumi Po e Ticino : rientra l’allarme per il livello dei fiumi in provincia di Pavia: alle 09:30 al Ponte della Becca (alla confluenza del Ticino nel Po) il Po era sceso a circa 2,42 metri sopra lo zero idrometrico, oltre due metri in meno rispetto al livello massimo registrato nella notte tra mercoledì e giovedì. Inoltre, spiega in una nota il Comune di Pavia, “dalle ore 8:00 di questa mattina, venerdì 9 novembre 2018, può essere ufficialmente ...