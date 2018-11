Patcher | Sony commette un grave errore nel saltare l' E3 2019

eurogamer

(Di domenica 18 novembre 2018) Ogni volta che l'E3 volge al termine ci domandiamo sempre cosa potrebbe riservarci la fiera losangelina per il prossimo anno, basandoci anche sulle eventuali assenze avute.Ebbeneha annunciato che non avrebbe tenuto un PlayStation Experience per il 2018, quindi tutti si sono concentrati sull'E3per scoprire cosa stia architettando la multinazionale nipponica.ci ha stupiti ancora, dichiarando che non sarà presente nemmeno all'E3, per la prima volta in 24 anni.Quale potrebbe essere la causa dell'assenza di? Secondo l'analista di Wedbush Securities, Michael Pachter, potrebbe semplicemente ricondursi alla mancanza di novità da annunciare. "E' per vie dei lunghi tempi dei nuovi giochi. Non hanno molte novità da annunciare a giugno. Penso sia unl'evento. Probabilmente saranno lì senza un grande stand. E' stata una sorpresa per me" ha detto il celebre ...