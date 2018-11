Passo indietro per gli sticker WhatsApp su iPhone | perché cancellate le app iTunes

No a padre e madre sui documenti. Anche Anci e i 5S bocciano Salvini. Appendino 'Sarebbe Passo indietro' : Una raffica di no alla proposta di Matteo Salvini di sostituire con 'padre' e 'madre' l'espressione 'genitori' sulla carta d'identità elettronica per i figli minorenni. Ieri era arrivato il parere ...

NBA – Draymond Green fa un Passo indietro : “lite con Durant? Acqua passata - ne abbiamo parlato e…” : Draymond Green commenta la lite con Kevin Durant e spiega che i due si sono già lasciati tutto alle spalle: ‘D-Money’ fa un passo indietro rispetto allo sfogo precedente In casa Warriors continua a tenere banco la lite fra Draymond Green e Kevin Durant, avvenuta durante il match contro i Los Angeles Clippers. A scatenare il tutto è stata una palla persa da Draymond Green che ha fatto scatenare la frustrazione di Durant (e un ...

Gf Vip - Stefano Sala indeciso tra Benedetta e Dasha - la Mazza fa un Passo indietro : Al Grande Fratello Vip nel pomeriggio di ieri è avvenuto un chiarimento tra Stefano Sala e Benedetta Mazza sulla loro situazione sentimentale. Il modello e la showgirl emiliana infatti, una volta entrati nella Casa, hanno instaurato un rapporto di forte complicità, tanto che in molti auspicavano che i due diventassero una coppia. Il ragazzo nonostante la forte attrazione che prova per Benedetta, è frenato dal fatto di essere fidanzato con Dasha, ...

Dl Sicurezza - il Consiglio d’Europa lo boccia : “È un Passo indietro per i diritti umani” : Il commissario Dunja Mijatovic ha espresso preoccupazione per il decreto Sicurezza di Matteo Salvini: "Sono preoccupata per una possibile regressione che andrebbe contro la tradizionale accoglienza italiana delle persone che hanno bisogno di protezione". Secondo il Consiglio d'Europa, non consentendo ai migranti di accedere al sistema Sprar, sarà più difficile integrarli.Continua a leggere

Infortunio Meret - ennesimo Passo indietro : c’è una nuova data per il ritorno in campo : Infortunio Meret – Quello del portiere del Napoli è ormai un vero e proprio caso. A quattro mesi dall’Infortunio occorsogli durante la preparazione estiva con la frattura dell’ulna del braccio sinistro, le notizie rimangono alquanto imprecise. Un giorno sembra prossimo al rientro in campo, quello dopo emergono notizie che vanno in tutt’altra direzione. È quanto successo anche tra ieri ed oggi: a distanza di un ...

Di Maio insiste : "Giornalisti? Nessun Passo indietro" : passo indietro? "Assolutamente no". Lo ribadisce Luigi Di Maio , ospite ieri sera di Non è l'Arena su La7, rispondendo a Massimo Giletti sulle parole contro la stampa pronunciate sabato scorso dopo l'...

F1 - GP Brasile 2018 : Hamilton bravo e fortunato - Verstappen classe e amarezza - Passo indietro per la Ferrari : E così anche il penultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018 è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Sul circuito di Interlagos (Brasile) sono diversi gli episodi significativi che hanno avuto dei riflessi importanti circa l’esito della corsa domenicale e il riscontro finale della classifica iridata dei costruttori. Hamilton bravo E fortunato – Partiamo da lui, dal cinque volte campione del mondo a bordo della sua ...

Insulti ai giornalisti - Di Maio insiste : "Nessun Passo indietro" : 'Nel mondo del giornalismo ho visto un comportamento troppo corporativistico', ha aggiunto. 'Quando 'ce vo' ce vo''. Quando è il momento...', ha detto ancora.

Insulti ai giornalisti - Di Maio insiste : 'Nessun Passo indietro' : 'Nel mondo del giornalismo ho visto un comportamento troppo corporativistico', ha aggiunto. 'Quando 'ce vo' ce vo''. Quando è il momento...', ha detto ancora.

Belotti critico dopo la sconfitta del Toro : 'fatto un Passo indietro. Nazionale? Devo lavorare tanto' : Belotti sa bene che quella di ieri contro il Parma è stata una gara sottotono per il suo Torino, sconfitto da Inglese e compagni Il Gallo Belotti fa autocritica. dopo la sconfitta del Torino contro il ...

Belotti critico dopo la sconfitta del Toro : “fatto un Passo indietro. Nazionale? Devo lavorare tanto” : Belotti sa bene che quella di ieri contro il Parma è stata una gara sottotono per il suo Torino, sconfitto da Inglese e compagni Il Gallo Belotti fa autocritica. dopo la sconfitta del Torino contro il Parma, l’attaccante si è presentato ai microfoni di Skysport da buon capitano, per spiegare la sconfitta e la sua mancata convocazione in Nazionale: “Oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica, sembravamo ...

Torino - Belotti : 'Passo indietro. Nazionale? Mostrerò a Mancini cosa so fare' : Andrea Belotti , attaccante e capitano del Torino , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Parma: ' Oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa , sembravamo un'altra squadra. Il Parma ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco e dell'...

Bonafede : 'Reddito di cittadinanza? Nessun Passo indietro' : 'Il reddito - ha aggiunto il Guardasigilli - non è misura assistenzialista ma un investimento sui cittadini e sulla loro capacità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Dunque il reddito di ...

Prescrizione - Passo indietro dei 5 Stelle Il relatore ritira l’emendamento : Il provvedimento era contenuto nel decreto anti corruzione all’esame della commissione. Gli uomini di Salvini si erano detti contrari finché la relatrice ha ritirato la proposta