Quindici attivisti No Tav sarannodalla Questura per gli episodi avvenuti durante la "" di oggi in Valle di Susa. All'iniziativa hanno preso parte circa 200 persone, che hanno danneggiato una rete metallica che sbarrava il sentiero verso il cantiere di Chiomonte. La polizia ha utilizzato getti d'acqua da un idrante per disperdere i tentativi di creare un varco.(Di domenica 18 novembre 2018)