Papa Francesco | Il grido dei poveri sempre più forte ma è sovrastato dal frastuono

L'Economia di Papa Francesco : ... non rubare, dice: "La Vita non è il tempo per possedere, ma per AMARE " Abbiamo incontrato Cristiana Buscarini , Professore Associato di Economia Aziendale e Strategie all'Università degli Studi ...

Il Padre Nostro cambia testo - ecco le nuove parole. «Lo ha voluto Papa Francesco» : Novità in arrivo a messa: cambierà il Padre Nostro. Il testo della preghiera principale delle nostre domeniche in chiesa, e anche quello del Gloria, potrebbero cambiare: il testo...

Papa Francesco cambia il Padre Nostro : è la preghiera più diffusa : Dopo decenni arriva la riforma del Padre Nostro, la preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli. L’Assemblea della Cei ha

Chiese a Papa Francesco di dimettersi - l'ex nunzio Viganò condannato a risarcimento milionario nei confronti del fratello : Il denaro corrompe l'anima e il corpo, allontana l'uomo dai veri valori della vita, dona una felicità illusoria e per questo tanti sacerdoti lo considerano strumento del demonio. Eppure quel denaro, ...

Cosa significa dire la verità? La domanda di Papa Francesco scuote la folla a San Pietro : Città del Vaticano - «Vivere di comunicazioni non autentiche è grave perché impedisce le relazioni e, quindi, l?amore. E quando parliamo di comunicazione fra le...

Papa Francesco fa scomunicare Alessandro Maria Minutella - il parroco per cui la Chiesa è una 'prostituta' : ... visto che il sacerdote ha cominciato a sostenere di avere 'locuzioni interiori', di parlare direttamente la Madonna e alcuni santi, facendo anche 'profezie' sul futuro del mondo e dei cattolici . Un ...

Piazza San Pietro ambulatorio per i senzatetto - la mossa di Papa Francesco : Città del Vaticano, 14 novembre 2018 - Una Chiesa ospedale da campo . Non solo a parole. Il sogno di papa Francesco , rivelato per la prima volta urbi et orbi da lui stesso nell'ormai storica ...

Papa Francesco : «La scienza impari da Paolo VI la "carità del sapere"» : Permettetemi di dirvi a nome loro: la vostra ricerca possa giovare a tutti, al fine che i popoli della terra ne siano sfamati, dissetati, sanati e formati; la politica e l'economia dei popoli vi ...

Papa Francesco frena i vescovi Usa sulle linee guida contro la pedofilia : Colpo di scena a Baltimora all'assemblea generale dei vescovi americani chiamata a votare le nuove misure anti-abusi dopo i recenti scandali sulla pedofilia, dopo il caso Viganò e dopo le sanzioni contro l'ex cardinale Theodore McCarrick. In apertura dei lavori il cardinale Daniel Di Nardo, presidente della Conferenza episcopale americana, ha annunciato che il Papa ha chiesto ai vescovi americani di non votare nuovo linee guida per ...

Berset e Papa Francesco parlano di pace e diritti umani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papa Francesco : "soldi da paradisi fiscali per aiuti ai poveri"/ Agli scienziati - "lotta per disarmo nucleare" - IlSussidiario.net : Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze: 'i soldi dei paradisi fiscali per aiutare i poveri. Lottate per il disarmo nucleare'

Papa Francesco agli scienziati : “La vostra ricerca possa giovare a tutti - i popoli della terra ne siano sfamati - dissetati - sanati e formati” : “La Chiesa non si attende dalla scienza che segua soltanto i principi dell’etica, che sono un patrimonio inestimabile del genere umano. Essa si aspetta un servizio positivo, che possiamo chiamare con San Paolo VI la ‘carità del sapere’“: lo ha dichiarato Papa Francesco ricevendo, in udienza, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, i partecipanti alla Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze in ...

Papa Francesco : 'Nel mondo 800 milioni di esclusi - c'è tanto da fare' - : Bergoglio ha parlato alla comunità scientifica della Pontificia Accademia delle Scienze auspicando anche uno sviluppo che sia allo stesso tempo integrale e sostenibile: "I cambiamenti globali sono ...

Papa Francesco : “No a vescovi affaristi e attaccati ai soldi - sono calamità per la Chiesa” : Papa Francesco nella Messa di questa mattina a Casa Santa Marta ha delineato il profilo del vescovo. La sua riflessione parte dalla Lettera di San Paolo apostolo a Tito. Per Bergoglio un pastore non deve essere arrogante né superbo, non collerico e non dedito al vino, affarista né attaccato al denaro.Continua a leggere