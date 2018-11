Pallavolo – PM Asci Potenza supera Vibrotek | 3 punti importantissimi in ottica salvezza

Pallavolo – Pm Asci Potenza ancora ko : colpo in trasferta per San Vito Progetto Volley : Altra sconfitta per PM Asci Potenza: la formazione guidata da Massimo Telesca e Luca Cameriero si arrende a San Vito Progetto Volley ancora una sconfitta per la Pm Asci Potenza che deve arrendersi in casa al cospetto del San Vito Progetto Volley, formazione brindisina con ambizioni di alta classifica. Una partita con alti e bassi per la formazione guidata in panchina dai coach Massimo Telesca e Luca Cameriero che esprime buon gioco ...

Pallavolo – Impegno casalingo per la PM Asci Potenza : domenica arriva San Vito Progetto Volley : La PM Asci Potenza alla ricerca del primo successo stagionale contro San Vito Progetto Volley nella sfida del 4 novembre alla Palestra ‘Emilio Caizzo’ Impegno casalingo per la Pm Asci Potenza che domenica 4 novembre ospiterà alla Palestra “Emilio Caizzo” di Potenza San Vito Progetto Volley. La formazione potentina guidata in panchina da coach Massimo Telesca e dal vice Luca Cameriero è alla ricerca della prima ...

Pallavolo - l’Asem Volley Bari batte il PM Asci Potenza 3-1 : L’incontro tra l’Asem Volley Bari ed il PM Asci Potenza finisce a fqvore della squadra barese ASEM Volley Bari – PM Asci Potenza: 3-1 (25-15, 25-23, 27-25, 25-17) ARBITRI: Coscia e Sumeraro. La PM Asci Potenza torna da Bari con una sconfitta sul campo ma non nel morale. Le ragazze dei coach Massimo Telesca e Luca Cameriero hanno ceduto il passo per 3-1 in casa dell’Asem Volley Bari. Primo set vinto dalle padrone di ...

Pallavolo - l’Azimut Modena non lascia scampo a Sora : gli uomini di Velasco trionfano 3-0 : La squadra modenese vince senza soffrire contro Sora, diciassette i punti per Urnaut Si torna in campo al PalaPanini e il pubblico di Modena risponde alla grande, sono 4815 i presenti al “Tempio”. Prima del match il Presidente Catia Pedrini ha dedicato ai 3502 abbonati gialloblù il premio Lega Volley come miglior tifoseria 2017/18, a seguire ha consegnato il premio come miglior centrale a Simone Anzani. l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio ...

Pallavolo - il nuovo capitano sarà Tiziana Veglia : eredita la fascia da Vittoria Prandi : In vista del prossimo campionato di serie A1, la società Millenium Brescia comunica che Tiziana Veglia sarà il capitano della stagione 2018-19 Ventisei anni appena compiuti, piemontese, centrale, Veglia è alla seconda stagione in maglia Millenium ed è stata a suon di punti e grinta tra le protagoniste della promozione nel massimo campionato lo scorso anno. Erediterà lei la fascia di capitano da Vittoria Prandi. “Sono orgogliosa e ...