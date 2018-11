Palio dei Comuni | trionfa Monte Urano

Verso il XXX Palio dei Comuni - sale la "febbre da cavallo" : Sono previsti dei fantastici spettacoli equestri, sfilate in costume, il carro allegorico di Gualdo Tadino , che porterà anche i suoi tamburini che si esibiranno al fianco di quelli di Servigliano . ...

OnePlus 6T al centro di un contest “muto”. In Palio ci sono dei buoni - delle Bullets Wireless e… Un 6T! : "Se Vitaphone non avesse mai posto fine all'era del cinema muto, come sarebbero adesso gli unboxing e le recensioni?" L'articolo OnePlus 6T al centro di un contest “muto”. In palio ci sono dei buoni, delle Bullets Wireless e… Un 6T! proviene da TuttoAndroid.

Usyk vs Bellew : a Manchester in Palio il titolo dei cruiser - diretta streaming su DAZN : Sara' una serata di grande boxe per i numerosi appassionati della “noble art” quella di sabato 10 novembre 2018. La M.E.N. Arena di Manchester Inghilterra ospitera' infatti l’atteso match tra Oleksandr Usyk eTony Bellew [VIDEO]. In palio le cinture mondiali WBC,WBA, IBF e WBO dei pesi cruiser detenute dall’imbattuto campione ucraino. I due protagonisti: Usyk favorito, Bellew l’outsider A partire in netto vantaggio nei pronostici è il 31enne ...

Torna il Palio dei Comuni : in arrivo la XXX edizione : Sono previsti dei fantastici spettacoli equestri, sfilate in costume, il carro allegorico di Gualdo Tadino , che porterà anche i suoi tamburini, e parlando di tamburini. Ci saranno anche i tamburini ...

Sci alpino - scatta il 'Gioco dei Podi' su Neve Italia. Indovina la top3 di ogni gara : in Palio una fantastica tuta Phenix : Per questa annata sarà possibile pronosticare i risultati di tutte le gare di Coppa del Mondo di sci alpino e, al termine dei Mondiali ad Are, verranno assegnati fantastici premi. Il vincitore potrà ...

Sci alpino - scatta il “Gioco dei Podi” su Neve Italia. Indovina la top3 di ogni gara : in Palio una fantastica tuta Phenix : Inizia la stagione invernale e puntuale come sempre arriva il “Gioco dei Podi”, il fantasy game ideato da Neve Italia e che si sviluppa in parallelo alla Coppa del Mondo di sci alpino, il cui via è previsto per il weekend del 27-28 ottobre con il gigante di Soelden. Si preannuncia una stagione davvero molto appassionante e avvincente con tutti i grandi campioni del Circo Bianco che si sfideranno sulle piste più belle del Pianeta e ...