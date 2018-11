Padova | Terra dei Fuochi | “fabbrica” di rifiuti abbandonata da 14 anni Bonifiche a

ilfattoquotidiano

: @caterino_teresa @MarcoSanavia1 @tuttiacuneo71 @bubio123 Schifosi chi ha accettato di inquinare la propria terra! C… - DPaganini23 : @caterino_teresa @MarcoSanavia1 @tuttiacuneo71 @bubio123 Schifosi chi ha accettato di inquinare la propria terra! C… - puccisss : #A4 dir. Milano completamente senza segnaletica a terra attorno #Padova Est. Ora che arriva la stagione delle nebbie andiamo con la bussola? - FIFacademy : CNM ITALIA E FIF ANCORA INSIEME PER IL PROGETTO FORMATIVO DEL CORSO NUTRACEUTICAL SPORT CONSULTANT! Ricordiamo che… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Più di 50mila tonnellate dianche tossici e pericolosi, ammassati da 14in due capannoni fatiscenti, a ridosso delle case e vicino a un canale. Sembra lo scenario di uno degli angoli più degradati delladeie invece il sito della ex C&C si trova nella ricca provincia di, tra i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare. Nei primiDuemila è stato il fulcro di un lucroso traffico illecito di monnezza finita sepolta in opere pubbliche e private, compresa la linea ferroviaria dell’Alta velocità. Ora, mentre i condannati in primo grado si sono visti condonare le pene o hanno beneficiato della prescrizione, i cittadini aspettano invano la bonifica, ammorbati dall’odore acre che a distanza dicontinuano a sprigionare e preoccupati per le conseguenze sulla salute e sull’ambiente. Qui, ci sono stati in questi...