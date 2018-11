Owen Wilson | tra film e fidanzate una carriera Wow!

gqitalia

: È diventato uno dei volti più amati di Hollywood Owen Wilson compie 50 anni. Per festeggiare il suo importante com… - spettacolo_fp : È diventato uno dei volti più amati di Hollywood Owen Wilson compie 50 anni. Per festeggiare il suo importante com… - ciro_jc : I 50 anni di Owen Wilson nei suoi 7 film essenziali - itspukapuka : Eiji che finalmente confronta Ash su quanto è successo e gli chiede con le lacrime agli occhi di non fare mai più u… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Tutto ha avuto inizio nel 1996 con il cinema d’autore. Diretto dal compagno di studi Wes Anderson nelUn colpo da dilettanti,offre l’originale contributo di uno stile di recitazione fuori dagli schemi, brillante e inquieto, oltre a una fisicità seducente caratterizzata dall’imperfezione di un naso doppiamente fratturato che l’attore, come già fece Barbra Streisand, non ha mai voluto ritoccare. Il 18 novembre il biondino del Texas compie 50 anni e viene celebrato per aver sviluppato, tra le sue varie doti artistiche, la vena comica. Non manca nella ricchissimaografia dinessun genere: dall’action Armageddon del 1998 all’horror Haunting-Presenze del 1999, fino ai drammatici Il treno per il Darjeeling del 2007 e il recente Wonder.ha girato più di 50senza tralasciare la sua attività preferita di sceneggiatore e quella di doppiatore in diversi ...