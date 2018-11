Operaio confessa l' assassinio della moglie a Savona | Mi sono sentito fallito come

huffingtonpost

(Di domenica 18 novembre 2018) "Quando ha ammesso che aveva un altro uomo e che non voleva chiudere quella relazione ho perso la testa, miun uomoe l'ho soffocata". È una delle frasi con cui l'hato al magistrato l'omicidio. Difeso dall'avvocato Gian Maria Gandolfo, ha raccontato i minuti precedenti il delitto.Marito esi erano svegliati. Lui ha cominciato a fare domande, con il sospetto che lei potesse avere un altro uomo. La vittima ha ammesso di avere una relazione. A quel punto l', che ha raccontato di suoi problemi di depressione per motivi di lavoro (temeva di essere licenziato per aver perso dei documenti aziendali) e anche, a suo dire, per non aver elaborato la morte dei genitori, l'ha uccisa. "Quando lei mi ha detto di quella storia ho visto tutto nero, mimarito e lavoratore".L'uomo è stato interrogato ...