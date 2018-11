Omicidio Khashoggi | Trump | entro due giorni diremo chi è stato

Omicidio Khashoggi - la Cia accusa il Principe e inguaia Trump in Medio Oriente : Ora fingere, ridimensionare, pensare di cavarsela con sanzioni accessorie (un solletico per i petromiliardari del Regno) o con qualche testa sinistramente staccata dal collo, non bastera più. Ora per Donald Trump si fa davvero dura. Perché difendere il suo pupillo saudita, l'erede al trono del Regno Saud, il Principe Mohammed bin Salman (MbS per i media internazionali) appare come una "mission impossible". Ora che la Cia sostiene ...

Cia : Salman ordinò Omicidio Khashoggi : 1.34 Per la Cia il mandante dell'omicidio di Jamal Khashoggi è il principe saudita Mohammed bin Salman. E' quanto scrive il Washington Post citando fonti vicine al dossier.Il governo saudita ha sempre smentito un suo coinvolgimento. La Cia è giunta a queste conclusioni dopo aver esaminato molte fonti di prova tra cui una telefonata tra il fratello del principe, Khalid bin Salman, ambasciatore negli Usa e lo stesso Khashoggi nella quale lo ...