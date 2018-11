Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia | ' Identificati i mandanti'

Daphne Caruana galizia - identificati i mandanti dell'Omicidio della giornalista : Gli investigatori maltesi affermano di aver identificato "più di due" mandanti nell'omicidio della giornalista Daphne Caruana galizia nell'ottobre 2017. Lo riporta il Times of Malta. Finora erano stati incriminati soltanto tre uomini accusati di aver materialmente innescato la bomba. Le fonti non avrebbero dato alcuna indicazione su chi siano questi sospetti e se provengano dal mondo criminale, economico o politico. La famiglia Caruana ...

Per Trump le conclusioni della CIA sull'Omicidio di Khashoggi sono «premature» : L'esito dell'indagine della CIA, ulteriore conferma di quelli che da settimane sono molto più che sospetti nella comunità internazionale e nei media di tutto il mondo, sono stati diffusi venerdì dal ...

Per Trump le conclusioni della CIA sull’Omicidio di Khashoggi sono «premature» : Dice che «è troppo presto» per stabilire se fu il principe Mohammed bin Salman a ordinarlo, come appena confermato da un'indagine dell'intelligence

Omicidio Khashoggi - il principe saudita Bin Salman è il mandante. Le conclusioni della Cia : La Cia è arrivata ad una conclusione che smentisce il governo di Riad e mette in imbarazzo la Casa Bianca: ad ordinare l'uccisione del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi nel consolato di Riad a Istanbul è stato il principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo scrive il Washington Post citando fonti a conoscenza del dossier.La valutazione dell'agenzia di intelligence Usa è la più autorevole per ora tra quelle ...

Omicidio-suicidio a Folgaria/ Ultime notizie : ammazza il figlio 31enne della moglie poi si spara - IlSussidiario.net : Folgaria, uccide figlio della convivente e si suicida: donna scappa dalla finestra e si salva. Le Ultime notizie sulla tragedia

Maria Grazia Cutuli - condanna in appello a 24 anni per imputati accusati dell’Omicidio della giornalista : condanna a 24 anni di reclusione confermata in appello per i due afgani accusati dell’omicidio dell’inviata del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, avvenuto in Afghanistan il 19 novembre 2001. La sentenza è della prima Corte d’assise d’appello, presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo; 24 anni di reclusione – a conferma della decisione di primo grado del novembre 2017 – sono stati inflitti a Mamur e Zan Jan, ...

Riccardo Magherini - pg della Cassazione chiede la conferma della condanna per Omicidio colposo per tre carabinieri : confermare la condanna per omicidio colposo dei tre carabinieri per la morte di Riccardo Magherini. È la richiesta del sostituto pg della Cassazione Felicetta Marinelli, nella sua requisitoria davanti alla IV sezione penale, chiamata a esprimersi sulla sentenza della corte d’appello di Firenze del 19 ottobre dello scorso anno per la morte del quarantenne ex calciatore, in strada a Firenze, durante un controllo la notte del 3 marzo 2014. ...

Giovane ucciso con 4 colpi alla testa : fermato un amico della vittima con l'accusa di Omicidio : C'è un fermo per l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il ventisettenne trovato morto nella sua casa di Casteldelbosco, frazione del comune di Montopoli Valdarno, nel Pisano. Si tratta di Danny Scotto, ...

In carcere per l'Omicidio dei genitori - Martina Giacconi torna in possesso della casa : Martina Giacconi sta scontando in carcere una pena definitiva di 16 anni ma tra pochi giorni tornerà in possesso dell'appartamento dove il 7 novembre del 2015 concorse all'omicidio dei suoi genitori, ...

Rimini - tentato Omicidio in piazza Cavour sotto gli occhi della gente : Rimini, 12 novembre 2018 " Lo accoltella alla testa sotto gli occhi dei passanti. Momenti di paura, questa sera, poco dopo le 19, in piazza Cavour , dove una feroce lite tra due senzatetto proprio ...

La deputata apprende in aula dell'Omicidio della figlia. Il video delle urla della donna alla Camera messicana : Una deputata messicana è stata colta da una forte crisi nervosa, in piena seduta alla Camera, dopo essere stata informata telefonicamente dell'omicidio della figlia: lo rende noto El Universal, sottolineando che, in segno di solidarietà, i parlamentari hanno interrotto i lavori in aula.Appresa la notizia, l'onorevole Carmen Medel non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata subito circondata dai colleghi. Secondo ...

Omicidio del capoclan della Sanità : killer confessano ma resta l'ergastolo : Ci hanno provato, con il gesto non nuovo nelle aule di giustizia. Hanno alzato la mano, hanno chiesto di fare una deposizione spontanea - un diritto sacrosanto per ogni imputato in ogni grado di ...