Omaggio al fantastico tra pop e underground alla 12ma edizione del Festival Internazionale di Fumetto a Bologna : D alla fantascienza alla scienza. Appuntamento a venerdì 23 novembre per uno degli eventi di punta di questa edizione : si tratta di ERCcOMICS, progetto finanziato dall'Unione Europea che vuole ...

Omaggio al fantastico tra pop e underground alla 12ma edizione del Festival Internazionale di Fumetto a Bologna : ...di Belle Arti l'incontro Esperimenti per immagini metterà assieme i protagonisti del progetto ERCcOMICS e alcuni autori come Tuono Pettinato e Francesca Riccioni per esplorare il dialogo tra scienza ...