Nuova patch per Fallout 76 in arrivo la prossima settimana

La Nuova patch di Fortnite rimuove il ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite : Con la patch 6.30 di Fortnite, recentemente pubblicata, viene rimossa la meccanica del ri-schieramento dei deltaplani nelle modalità predefinite, come segnala Eurogamer.net.Sul sito ufficiale di Epic, il team ha comunicato la notizia nella giornata di ieri: "due settimane fa abbiamo iniziato a testare il ri-schieramento deltaplani nelle modalità predefinite, ma lo sviluppo della meccanica è stato lento, così come le comunicazioni riguardo ai ...

Fortnite : disponibile la Nuova patch che introduce la Torretta montata e la modalità a tempo Battaglia con il cibo : Fortnite si aggiorna con la nuova patch 6.30 che porta con sé interessanti novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Come riportato sul sito ufficiale di Epic Games, l'aggiornamento introduce innanzitutto la Torretta montata in Battaglia Reale: "Tieni durooooo! Salta sulla nuova Torretta montata e tieni a bada i tuoi nemici. Ricordati di non sparare raffiche troppo lunghe o ti surriscalderai". Come da descrizione, "si trova nel ...

Overwatch : la Nuova patch introduce Ashe e bilancia alcuni eroi : Il nuovo aggiornamento di Overwatch introduce Ashe nel roster dei personaggi giocabili, la patch inoltre va a bilanciare molti degli eroi già presenti.Come riporta Gamespot, Ashe è una degli attaccanti più potenti in quanto è dotata di un versatile fucile a leva per gli scontri a medio\lungo raggio, candelotti di dinamite per estesi danni ad area ed un fucile a canne mozze per gli incontri ravvicinati, può inoltre usarlo per sollevarsi da terra ...

Nuova patch di Overwatch : arriva Ashe - nerf e buff per Mercy - Reaper - Roadhog e Symmetra : Ashe è arrivata in Overwatch. Blizzard Entertainment ha pubblicato la Nuova patch che porta la Nuova eroina nel gioco. Si tratta di una donna ed è il 29esimo personaggio presentato per l’hero shooter. Quali sono le armi che usa? Può innanzitutto combattere i propri nemici con la Dinamite. La sua doppietta è poi una potente arma per gli scontri ravvicinati. Ashe in Overwatch viene aiutata dal suo Omnic: si chiama B.O.B. e scende in campo al ...

Grandi cambiamenti nella Nuova patch di Overwatch - bisognerà reinstallare il gioco? : Overwatch sarà al centro di Grandi cambiamenti con il prossimo aggiornamento. Così Grandi che Blizzard ha avvertito i giocatori che si dovrà installare da capo completamente l'hero shooter. In un post sul forum ufficiale Blizzard ha scritto che la nuova patch per lo shooter multiplayer cambierà dalle basi il gioco sia su PC che sulle console PS4 e Xbox One. "Il numero dei cambiamenti al back-end a cui stiamo lavorando sono così sostanziosi ...

Fortnite : la Nuova patch introduce i palloncini - il personaggio Dim Mak Igor e molto altro : La seconda importante aggiunta riguarda la modalità Salva il Mondo, sarà infatti disponibile un nuovo personaggio, Dim Mak Igor the Plague Doctor Ninja, stando alla sua descrizione, sarà in grado di "...

Fortnite : la Nuova patch introduce i palloncini - il personaggio Dim Mak Igor e molto altro : Con un leggero ritardo Epic Games ha rivelato i dettagli della nuova patch dedicata a Fortnite.Come riporta VG247, una delle maggiori novità introdotta è rappresentata dai palloncini, molto utili quando si tratterà di sgattaiolare silenziosamente alle spalle del nemico per prenderlo di sorpresa. Usando i palloncini sarà inoltre possibile raggiungere altezze considerevoli.La seconda importante aggiunta riguarda la modalità Salva il Mondo, sarà ...

La patch 6.21 di Fortnite è stata rinviata e ha una Nuova data di uscita : Come spesso accade nella giornata di mercoledì, molti giocatori di Fortnite si aspettavano la classica manutenzione delle 10:00 (ore italiane) e l'arrivo di una nuova patch con novità più o meno sostanziali. In questo caso la novità più attesa erano i Palloncini ma a quanto pare bisognerà attendere ancora alcune ore.Come segnalato da FortniteIntel, Epic Games ha infatti confermato attraverso Twitter che a causa di un problema scovato all'interno ...

eSports : novità per Fortnite - si riuscirà a volare con i palloncini nella Nuova patch? : Sulla sezione notizie di Fortnite è apparsa una grande novità. Infatti, i palloncini di Fortnite stanno per prendere il volo nel battle royale di Epic Games. Il gioco ormai ha raggiunto una popolarità assurda, e continua a evolversi ogni mese, settimana e giorno. Grazie a questa capacità, è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda per molti mesi, e ora va anche sopra grazie a questi nuovi mirabolanti oggetti. I palloncini di Fortnite ci ...

Inaspettata la Nuova patch per Huawei P20 Lite : prime informazioni sull’aggiornamento B162 : La situazione relativa al cosiddetto Huawei P20 Lite si sta sbloccando una volta per tutte, in merito allo sviluppo software di uno smartphone divenuto sempre più popolare in Italia negli ultimi mesi. Dopo l'aggiornamento di cui vi abbiamo parlato pochissime settimane fa su queste pagine con un articolo apposito, infatti, da alcune ore a questa parte ci si può concentrare già sulla patch di ottobre. Un duplice pacchetto software che in qualche ...

PUBG Mobile : la Nuova patch introduce i contenuti a tema Halloween e molto altro : PUBG Mobile, l'adattamento per dispositivi mobili del famosissimo battle royale, ha riscosso molto successo su iOS e Android e recentemente ha ricevuto un nuovo aggiornamento.Come riporta Gamingbolt, la patch 0.9.0 introduce i nuovi contenuti a tema Halloween e alcune migliorie generali sul gioco. E' stata inserita una modalità notturna per la mappa Erangel, occhiali per la visione notturna, nuove opzioni di matchmaking ed una modalità ...

FIFA 19 si aggiorna - rilasciata Nuova patch : corrette alcune problematiche : L'approdo di FIFA 19 era chiaramente atteso tantissimo dalla community di aspiranti allenatori, vogliosi di lanciarsi nuovamente sui campi da gioco digitali della serie. Come di consueto l'appuntamento tra l'utenza e il simulatore calcistico targato Electronic Arts è stato di grandissimo impatto, e ha permesso al gioco di solcare indisturbato la vetta delle classifiche di vendita. Ovviamente non tutte le ciambelle vengono con il buco, e FIFA 19 ...

Fortnite : la patch v6.2 porta l’evento di Halloween - una Nuova arma e altre novità : Anche oggi, come ogni settimana, è arrivato l’aggiornamento di Fortnite alla patch v6.2 che porta diverse novità, su tutte l’evento di Halloween, ma anche una nuova arma e la possibilità di riutilizzare il deltaplano in leggi di più...

Fortnite : la patch 6.20 introduce l'evento "Fortnitemares" - la Nuova arma Sei colpi e molto altro : Come saprete, i server di Fortnite sono offline dalle 10 di questa mattina per l'arrivo del nuovo aggiornamento che introdurrà diverse novità nel popolare gioco di Epic.Sul sito ufficiale, sono comparse le note della patch, dalle quali apprendiamo quali sono queste novità. Innanzitutto, arriverà l'evento di Halloween, "Fortnitemares", presentato con una rima:"Venghino, venghino! Siete pronti allo spavento? Il nuovo Fortnite: l'incubo comincia ...