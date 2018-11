Non arrivate alla fine del mese? Non è vero | altrimenti dovrebbe esserci un’ecatombe

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018) Basta la parola discount a mandarmi in depressione, detesto tutto ciò che è scontato nella vita come nei supermercati. Persone scontate che comprano prodotti scontati. Tristezza che si aggiunge a tristezza. Come può un essere umano comprare un succedaneo del caviale? Significa non avere più rispetto per se stessi. Ma non vi vergognate? Così facendo diventate succedanei di voi stessi, anzi: lo siete già diventati. Simulacri ambulanti, vi aggirate nei discount con le vostre anime scontate, con i vostri cervelli in svendita, non avete più amore per la verità, vi nutrite di succedanei di verità, morirete in comitiva, per risparmiare sull’ultimo respiro. Non è questione di povertà, non fatemi la retorica del “tengo famiglia” e delle pensioni da fame. Si tratta di dignità! Piuttosto pane e acqua, piuttosto la fame! Il succedaneo di una donna è una bambola gonfiabile, avete ...