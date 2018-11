Nirvana | 25 anni fa lo storico ' Unplugged in New York'

Blastingnews

(Di domenica 18 novembre 2018) Lasciamo perdere l'idea di una loro reunion circolata nelle ultime settimane: tra i loro concerti sicuramente quello in acustico rimane, ancora oggi, il più ricordato. Stiamo parlando del livedeitenuto 25fa presso i Sony Music Studios di New. Pubblicato nel novembre del 1994 e premiato con il Grammy Award come miglior album di musica alternativa è stato ideato per il programma tv in onda su MTV, MTV, durante il quale sono stati ospitati i migliori gruppi grunge del momento: oltre alla band di Kurt Cobain, troviamo infatti i Pearl Jam e gli Alice in Chains, senza escludere tantissimi altri celebri quali Aerosmith, Bob Dylan, Cranberries, Cure, Lenny Kravitz, Oasis, Placebo, e moltissimi altri ancora....