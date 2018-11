Niente Final Four per l' Italia

Calcio : buona Italia ma col Portogallo è 0-0 - Niente Final four : Una buona Italia, soprattutto nel primo tempo, non riesce a superare il Portogallo a San Siro. Il pareggio 0-0 porta i lusitani alle final four della Nations League, niente da fare per gli azzurri che ...

Calcio : buona Italia ma col Portogallo è 0-0 - Niente final four : Una buona Italia, soprattutto nel primo tempo, non riesce a superare il Portogallo a San Siro. Il pareggio 0-0 porta i lusitani alle final four della Nations League, niente da fare per gli azzurri che comunque avevano già evitato la retrocessione con la vittoria in Polonia. Nella prima frazione le cose migliori per la squadra di Mancini, che ha giocato a lungo nella metà campo avversaria creando almeno cinque chiare ...

Buona Italia - ma manca il gol : il Portogallo strappa lo 0-0 - Niente "final four" : La Nazionale di Mancini domina per 60' ma non segna e chiude al secondo posto. Gruppo 3: Portogallo alle "final four", la Polonia retrocede.

Grande Fratello Vip 3 - a un mese dalla finale "non c'è più Niente da fare" : Manca poco meno di un mese alla finale della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Un mese di emozioni, passioni smodate e scontri epocali? Sulla carta, tutto l’opposto: si prospettano settimane tra le più noiose della storia del programma; all'orizzonte, dinamiche più prevedibili dei saldi a gennaio.A causa dell’esclusione prematura dei personaggi armeggioni più ...

ATP Finals – Niente da fare per Isner - Cilic lo ribalta e si prende la prima vittoria : Dopo aver ceduto il primo set al tie-break, il tennista croato alza il livello del proprio gioco e ribalta il punteggio prendendosi la prima vittoria in queste ATP Finals prima vittoria in questa edizione delle ATP Finals per Marin Cilic, il giocatore croato non lascia scampo a John Isner e agguanta Zverev al secondo posto della classifica del Gruppo A. Parte male la sfida per il numero 7 del mondo, costretto a cedere il primo set al ...

Next Gen Atp Finals 2018 - il regolamento. Set a 4 - Niente let e tante novità. Tutti gli esperimenti : Le Next Gen ATP Finals anche quest’anno si distinguono per la loro particolarità in fatto di regolamento. Dopo il 2017, tornano le sperimentazioni su possibili nuovi elementi da introdurre nell’ambito delle partite di tennis del futuro, un argomento da tempo al centro del dibattito su questo sport, ma che solo recentemente ha visto applicazioni concrete. Molte novità si sono già viste un anno fa: lo shot clock ai 25 secondi per la ...

Fognini - Niente ATP Finals : 'Si chiude una stagione positiva - forse la migliore della carriera' : Fabio Fognini chiude ufficialmente il suo 2018 . L'azzurro, poche ore dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Masters di Bercy per mano di Roger Federer, ha affidato ai suoi social una nota in ...

Pechino Express 2018 : Paola Caruso scopre finalmente di essere incinta - ma non cambia Niente : Pechino Express 2018 - Il test di gravidanza di Paola Caruso Sette puntate. Tante ne sono servite a Paola Caruso per scoprire di essere incinta, mentre scalava montagne e superava prove estreme in quel di Pechino Express 2018: l’ex Bonas, che ha annunciato la sua gravidanza a mezzo stampa poco prima dell’avvio su Rai 2 del road game, se n’è finalmente resa conto nel corso della settima tappa, ma questa novità per il momento non ...

Manovra - salta il fondo famiglia - Niente tagli alle pensioni d’oro. Ecco il testo finale : Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 2-3) : Niente oro a Yokohama - rivincita a Tokyo 2020?(Mondiali Volley) : DIRETTA Italia Serbia streaming video e tv Rai: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley femminile 2018 (oggi sabato 20 ottobre) con le azzurre in campo a Yokohama(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Niente finale per Fabio Fognini. Sconfitta in due set con il greco Tsitsipas : Fabio Fognini manca l’accesso alla finale del torneo ATP di Stoccolma. Il ligure è stato sconfitto in due set dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 16 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. E’ un inizio di primo set molto equilibrato e con i due Tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio. Si arriva nell’ottavo gioco, con Tsitsipas che riesce a strappare il servizio al ...