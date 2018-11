Nfl | stampa Usa | idea Condoleezza Rice sulla panchina dei Cleveland Browns

M5s e gli attacchi alla stampa. Bonafede : legge su co Nfl itto di interessi anche per editoria : 'Un editore con interessi può direzionare l'informazione' dice il ministro della Giustizia all'indomani della sentenza Raggi e delle fortissime polemiche sull'informazione -

Stampa - Di Maio ancora duro : co Nfl itto d'interesse - Odg : emergenza libertà : Di Maio contro la Stampa , atto secondo. Nessun dietrofront da parte del vicepremier dopo le sue esternazioni sul Gruppo Gedi, nonostante il dissenso arrivato dai Cdr delle redazioni più disparate, dal ...

Stampa - dopo i finanziamenti il M5S vuole iNfluenzare la pubblicità : Il Movimento 5 Stelle torna ad attaccare la Stampa. C’è la solita abolizione del finanziamento pubblico ai giornali, ormai riservato a poche categorie di quotidiani e periodici: si va da quelli editi da cooperative giornalistiche a quelli in cui la maggioranza è controllata da coop fino alle testate pubblicate da fondazioni o enti senza fini di lucro, minoranze linguistiche, periodici per non vedenti e ipovedenti, associazioni dei consumatori e ...