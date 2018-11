NBA | Philadelphia sbanca Charlotte grazie al buzzer beater di Butler | il VIDEO

NBA - Jimmy Butler si è ambientato alla grande a Philadelphia : il VIDEO della sua gara contro Utah : Jimmy Butler è approdato in pompa magna ai Philadelphia 76ers dando subito l’impressione di poter cambiare lo scenario ad Est Jimmy Butler ha cambiato le gerarchie ad Est, trasferendosi a Philadelphia da Minnesota. I Sixers hanno aggiunto un All star perdendo Saric e Covington, due giocatori di sistema molto importanti per le dinamiche di Philly. Jimmy Butler ha però messo subito le cose in chiaro, dimostrando di poter dare una ...

NBA – Butler si presenta ai Sixers : “sono un ottimo compagno. Vi presento i Big 3 di Philadelphia! Voglio il titolo” : Jimmy Butler si presenta in grande stile ai Sixers: nella conferenza stampa di rito l’ex Timberwolves infiamma l’ambiente e punta al titolo Jimmy Butler si è presentato in grande stile ai fan dei Sixers. Nella conferenza stampa di presentazione organizzata dalla franchigia, Butler ha messo in chiaro alcuni punti riguardanti il suo arrivo a Philadelphia. Innanzitutto Butler ha parlato del suo inserimento in squadra, rassicurando ...

NBA - adesso è ufficiale Butler ai Philadelphia 76ers : i dettagli : I Philadelphia 76ers si sono accaparrati il 4 volte NBA All-Star Jimmy Butler, Covington, Saric e Bayless verso Minnesota Philadelphia 76ers, il General Manager Elton Brand ha annunciato ufficialmente attraverso il sito ufficiale della franchigia, d’aver acquistato il 4 volte NBA All-Star Jimmy Butler, in arrivo dai Minnesota Timberwolves. Philadelphia ha ricevuto anche Justin Patton all’interno dell’affare, mentre ...

NBA - Ciclone Warriors sui Nets - Memphis ferma Philadelphia : I Thunder sbattono conto Luka Doncic , 22 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, e cadono dopo sette vittorie in fila. Ai Warriors basta Kevin Durant , 28 punti e 11 assist, per superare i Nets. Mike Conley ...

NBA : Boston ko contro Utah - vincono Brooklyn e Philadelphia : Sette le partite disputate. Protagonista Joel Embiid: il cestista camerunese firma il suo season high con 42 punti e 18 rimbalzi

Basket : NBA - Philadelphia batte Charlotte : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Una prestazione mostruosa da 42 punti e 18 rimbalzi di Joel Embiid spinge Philadelphia al successo contro Charlotte dopo un supplementare. Caris LeVert segna a 3 decimi dalla ...

Risultati NBA – Philadelphia ok all’extra-time - Indiana stende Miami : sconfitte per Boston e Denver : Servono i supplementari a Philadelphia per avere ragione degli Hornets, che si arrendono di misura 133-132. Bene Pistons e Indiana in trasferta, cadono i Nuggets Emozioni e spettacolo nella notte Nba, caratterizzata da numerose gare risolte sul filo del rasoio. Ottima vittoria per gli Orlando Magic, che superano sul proprio parquet i Washington Wizards. I padroni di casa si impongono con il punteggio di 117-108, sfruttando la serata di ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia si sblocca in trasferta - Denver cade a sorpresa a Memphis : Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 94-100 Da quando è cominciata l'era del "Process", ormai cinque anni fa, molte cose sono cambiate. Una, però, è rimasta sempre uguale: quando Philadelphia è andata a ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia ancora sconfitta lontano da casa - Washington torna a vincere : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 122-97 Ci sono due problemi molto seri in casa 76ers. Il primo è il mal di trasferta: in questa stagione la squadra di coach Brett Brown non ha ancora vinto una ...