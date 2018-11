Nazionale | Mancini | “In futuro competeremo per qualsiasi traguardo”

Italia - Mancini e l'ottimismo : 'Si è ricreata la gioia Nazionale' : Mancini ospite di Fazio, a 'Che Tempo che Fa' su Rai1. Il ct ha confermato di essere felice per quello che la sua Nazionale sta producendo dopo il disastro di un anno fa. 'Siamo un po' sfortunati in ...

C’era una volta il catenaccio… Quanto è bella l’Italia di Mancini! Identità di bel gioco - ecco come la Nations League ha riportato alla ribalta la Nazionale : Nella serata di ieri è andata in scena la gara valida per la Nations League, è scesa in campo la Nazionale italiana, di fronte i campioni d’Europa del Portogallo, differenza che in campo non si è vista, anzi gli uomini di Roberto Mancini hanno dominato in lungo ed in largo. La squadra azzurra continua a confermare Quanto di buono fatto vedere nelle ultime partite, è un importante segnale dopo il ‘dramma’ della mancata ...

Nazionale - Bonucci : “Inutile pensare al passato - ripartiamo con Mancini” : “Sarebbe stato bello vivere il Mondiale con tanti giovani pronti a portare l’entusiasmo con sé nella valigia. Ora è inutile rivangare il passato, l’importante è ripartire come abbiamo fatto sul campo con Mancini, e deve avvenire anche nel resto, fuori dal campo: speriamo che adesso il presidente Gravina faccia un grande passo da questo punto di vista“. È il pensiero di Leonardo Bonucci a poche ore dall’impegno ...

Nazionale - Roberto Mancini lancia Immobile : 'Deve segnare'/ Sfida al Portogallo : 'Spiace non ci sia Cr7' - IlSussidiario.net : Nazionale, Roberto Mancini lancia Immobile: 'Deve segnare'. Ultime notizie Nations League, Sfida al Portogallo: 'Spiace non ci sia Cr7'

Mancini : "La Nazionale non è mai morta" : Volente o nolente è il migliore al mondo. Il Portogallo, senza CR7, non è la stessa squadra ma - conclude - sa giocare e vincere anche senza di lui, è capitato nella finale di Euro 2016".

Nazionale - Mancini lancia Immobile : "Credo giocherà dall'inizio. San Siro? Una garanzia" : Un anno e quattro giorni dopo, l'Italia torna al punto di partenza. Stesso stadio, oggi come allora tutto esaurito. Da Italia-Svezia, ultima spiaggia per non perdere il Mondiale, a Italia-Portogallo, ...

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini rientra prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Mancini 'La Nazionale non muore mai - ma serve tempo' : MILANO - 'La Nazionale non è mai morta. L'inizio è stato difficoltoso, il morale era sotto tacchi ma ho trovato ragazzi pronti e vogliosi di riportare l'Italia dove merita. Un po' di partite ...

Mancini - la Nazionale mai morta : ANSA, - MILANO, 16 NOV - "La Nazionale non è mai morta". Così Roberto Mancini a San Siro, dove un anno fa gli azzurri furono esclusi dal Mondiale, ha risposto a chi domandava se l'Italia è resuscitata.

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini e Bonucci rientrano prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Nazionale - Mancini ha scelto l’attacco anti-Portogallo : Cresce l’attesa per Italia–Portogallo, gara decisiva per il passaggio del turno in Uefa Nations League. Oggi, nell’ultimo allenamento degli Azzurri a Coverciano prima della partenza per Milano, il ct Roberto Mancini ha scelto la formazione che con ogni probabilità affronterà i lusitani a San Siro. Nell’ormai consueto 4-3-3, davanti a Donnarumma ci sarà la linea difensiva formata da Florenzi, Bonucci, Chiellini, ...

Nazionale - Mancini valuta gli oriundi : da Luiz Felipe a Driussi : Questi sono due esempi, ma la strada è tracciata: lo staff tecnico della Nazionale sta cercando nuovi talenti convocabili in giro per il mondo, ma anche guardando alla nostra Serie A potrebbero ...

Donnarumma si prende la Nazionale : “ringrazio Mancini - le critiche? Io guardo sempre avanti” : Gigio Donnarumma è pronto a scendere in campo con la Nazionale italiana nel ‘suo’ San Siro, il portiere ha la piena fiducia di Mancini “Giochiamo contro il Portogallo in un grandissimo stadio, casa nostra, sono sicuro che i tifosi ci daranno una grandissima mano e noi faremo di tutto per vincere la partita e per sperare di arrivare al primo posto. Dobbiamo crederci e abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande ...

Nazionale - Mancini : 'Contro il Portogallo per vincere e divertire' : Roberto Mancini verso la sfida tra Italia e Portogallo in Nations League . Il Ct azzurro ha parlato attravrso l'account Twitter della Nazionale: "Il nostro primo obiettivo è quello di fare un'ottima ...