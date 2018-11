Nazionale | l’urna di Euro 2020 potrebbe riservare due avversarie temibili

calcioweb.eu

: #Nazionale, l'urna di #Euro2020 potrebbe riservare due avversarie temibili - CalcioWeb : #Nazionale, l'urna di #Euro2020 potrebbe riservare due avversarie temibili -

(Di domenica 18 novembre 2018) Archiviata l’esperienza in Nations League, ora l’Italia pensa alle qualificazionipee, dove rischia di incrociare sulla sua strada una tra Germania e Svezia. Il sorteggio dei gironi per accedere alla fase finale disi terrà il 2 dicembre a Dublino e l’Uefa ha già stabilito i criteri: per definire con precisione le sei fasce che comporranno i dieci gironi (5 da 5 squadre, altri 5 da 6), si devono attendere le ultime partite di UNL. Per ogni gruppo si qualificheranno le prime due, ma gli azzurri possono incontrare nel loro raggruppamento almeno una tra dueper diversi motivi: la Germania, già retrocessa in B di Nations League e in corsa per entrare tra le due peggiori della serie A; o la Svezia, alla quale resta da giocare solo una partita con la Russia. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...