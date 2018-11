Nazionale | anche Cannavaro festeggia le cento presenze di Chiellini

Italia-Portogallo - in tribuna anche Tavecchio : «La Nazionale nel cuore» : A vedere Italia-Portogallo c'era anche Carlo Tavecchio. L'ex numero uno della Figc è tornato a San Siro a un anno di distanza dal play-off con la Svezia che ci è costato l'esclusione dai Mondiali in ...

Nazionale - Bonucci : ''Ripartiti in campo - ora bisogna farlo anche fuori'' : MILANO - La Nations League ha già fatto una vittima illustre: la Germania è retrocessa in serie B , dimostrando di non essersi ripresa dalla batosta del Mondiale. La Nazionale, invece, ha rialzato la ...

Nazionale - si ferma anche Romagnoli : adesso il Milan è nei guai : I problemi fisici del Milan in questa stagione sembrano non avere mai fine. Ai tanti infortunati e acciaccati che affollano l'infermeria rossonera rischia di aggiungersi anche capitan Alessio ...

Milan - si ferma anche Rodriguez : stop in Nazionale : Ricardo Rodriguez si è fermato a causa di un problema muscolare riscontrato durante i suoi impegni con la Nazionale svizzera Il Milan sta vivendo un’annata ricca di problemi fisici. Ultimo in ordine di tempo quello occorso al terzino svizzero Ricardo Rodriguez, il quale non ha partecipato alle ultime uscite della sua Svizzera per un problema muscolare. Nulla di preoccupante per il terzino che sarà in campo nella prossima settimana a ...

Controllo gratuito della glicemia : anche la provincia di Lecce aderisce alla campagna Nazionale 'DiaDay 2018'

Nazionale - Belotti c'è e arriva anche Tonali. Dubbio Balotelli : Non è scontato rivedere contro il Portogallo il "tridente rotante" che ha incantato in Polonia. Un po' perché Bernardeschi è in Dubbio e un po' perché i centravanti sembrano riemersi dalla fase ...

Nuovi choc finanziari sistemici? Lo teme anche il Fondo Monetario InterNazionale : * Mario Lettieri, già deputato e sottosegretario all'Economia; Paolo Raimondi, economista e docente universitario.

Udc - Ruggeri tagliente : "Il centrodestra non esiste più : anche a livello Nazionale non si può stare dietro alla Lega"

Maltempo : anche il Dipartimento Nazionale in soccorso nel Bellunese : anche i vertici della Protezione Civile sono giunti in soccorso del Bellunese, martoriato dal Maltempo di questi ultimi giorni. Al Centro Coordinamento Soccorsi, allestito presso l’aeroporto di Belluno, c’era l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’Unità di crisi del Veneto, ad accogliere Luigi D’Angelo, il direttore operativo del Coordinamento emergenze della Protezione Civile Nazionale, insieme ...

Volley - accoglienza da star per le ragazze della Nazionale : in aeroporto c’è anche Giancarlo Giorgetti che posa con Paola Egonu e Myriam Syllla : C’erano centinaia di persone domenica sera a Malpensa e a Fiumicino ad accogliere la Nazionale femminile di Volley di ritorno dal Giappone, dove è arrivata seconda in finale, aggiudicandosi la medaglia d’argento. La sconfitta contro la Serbia non ha smorzato gli entusiasmi del pubblico, che ha accolto le ragazze tra cori, canti e mazzi di fiori. E ad attenderle nell’aeroporto milanese c’era anche il sottosegretario alla ...

Volley : festa anche a Fiumicino per le azzurre della Nazionale : ROMA- Che accoglienza nella Capitale per l'Italia del Volley femminile. Le tre giocatrici della nazionale Sarah Fahr, Carlotta Cambi e Lucia Bosetti, insieme alla dottoressa Alessandra Favoriti e ad ...

Banche - la clamorosa truffa ai contribuenti : dividendi - scandalo fiscale interNazionale : Una maxi-frode ai danni del Fisco , e dei contribuenti,. Le Banche europee sono nella bufera, accusate di aver incassato miliardi di dividendi senza aver pagato le tasse dovute e anzi chiedendo ...

Clima - Agenzia interNazionale dell’energia : la CO2 aumenterà anche nel 2018 - lontani gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : Secondo Fatih Birol, a capo dell’Agenzia internazionale dell’energia, le emissioni di anidride carbonica del settore energetico aumenteranno nel 2018 dopo aver toccato livelli record l’anno precedente. Il settore energetico rappresenta l’80% delle emissioni globali di CO2, il resto è determinato da deforestazione e agricoltura. “Le emissioni quest’anno aumenteranno ancora una volta e avremo la riunione della ...

Liverpool - dopo Salah e Van Dijk in Nazionale va ko anche Manè : La sosta dei campionati europei per gli impegni della nazionali rischia di creare qualche problema al Liverpool a causa degli infortuni. dopo Salah e Van Dijk, anche il senegalese Sadio Manè si è ...