Nations League | risultati | classifiche e marcatori della sesta giornata

Nations League - i risultati di oggi : Inghilterra e Svizzera alla Final Four - Croazia e Belgio ko : Va delineandosi il quadro delle qualificate alla Final Four di Nations League 2019 di calcio e le sorprese non sono mancate. Sì perchè le due partite in programma quest’oggi tra Inghilterra e Croazia e tra Svizzera e Belgio hanno riservato diverse emozioni. Partendo dall’incontro di Wembley (gruppo 4), i padroni di casa avevano a disposizione due risultati su tre contro i vice campioni del mondo. Un match molto equilibrato che ha ...

Uefa Nations League - i risultati delle 18 : retrocede l’Irlanda del Nord - ok la Bielorussia [VIDEO] : La Uefa Nations League segue il suo corso, così le partite delle 18 di oggi chiudono altri due gruppi: il terzo della League B, già vinto dalla Bosnia Erzegovina di Pjanic e Dzeko, e il secondo della League D, vinto dalla Bielorussia, come ci si aspettava alla vigilia dell’ultimo turno. League B Irlanda del Nord-Austria 1-2 – Partita ininfluente per gli equilibri del girone con gli irlandesi già retrocessi e gli austriaci ...

Nations League - cosa succede ora? Il regolamento della seconda fase : Tempo di verdetti e tempo di pensare già al futuro. La Nations League ha quasi concluso la sua prima fase ma tornerà presto di scena lasciando momentaneamente il posto alle qualificazioni a Euro 2020 ...

Nations League : Inghilterra-Croazia 2-1 : Così gli inglesi, che con questa vittoria si sono presi una rivincita, almeno parziale, della semifinale mondiale in Russia, vanno alle finali mentre i vicecampioni del mondo, ultimi del gruppo, ...

