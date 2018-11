Nations League | l’Inghilterra sfida la Croazia | ecco dove seguirla in Tv

Calcio - Nations League 2019 : le partite di oggi. Inghilterra-Croazia sfida da dentro o fuori - la Svizzera accoglie il Belgio per provare il sorpasso : Inizia oggi, domenica 18 novembre, la 6a ed ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2019. È il momento dei primi verdetti per le formazioni impegnate e dei primi bilanci per un torneo che, alla sua prima edizione, ha riservato indubbiamente grandi emozioni e una buona dose di spettacolo. L’incontro più atteso è sicuramente quello tra Inghilterra e Croazia in programma al Wembley Stadium di Londra. La sfida vale moltissimo ...

Nations League - Italia-Portogallo 0-0 : Gol e Highlights 17-11-2018 : Risultato Finale Italia-Portogallo 0-0. L’Italia termina la Nations League al secondo posto. Alle Final Four ci va il Portogallo con un turno d’anticipo.A San Siro finisce 0-0, come un anno fa con la Svezia. Questa volta è il Portogallo di Fernando Santos a qualificarsi con un turno d’anticipo alle Final Four che si disputeranno in terra lusitana nel mese di giugno. Gli azzurri hanno mostrato ancora una volta grande impegno ...

Nations League : Serbia ok nel derby con Montenegro - la Svezia manda in C la Turchia : Verdetti rinviati negli altri match di Nations League . La Serbia batte 2-1 Montenegro , ma la vittoria della Romania , 3-0 alla Lituania, rimanda tutto all'ultima giornata per la promozione in Lega B.

Calcio - Nations League 2018-2019 : Italia-Portogallo 0-0. Il CT Roberto Mancini : “Passo in avanti rispetto alla gara in Polonia” : L’Italia pareggia per 0-0 contro il Portogallo nella quinta giornata della Nations League di Calcio e regala il pass per la seconda fase ai lusitani, che ospiteranno la finale a quattro. I ragazzi di Mancini creano molto ma non sfondano, calando nella ripresa e rischiano qualcosina. Andiamo a scoprire le dichiarazioni del Commissario Tecnico ai microfoni di Raiuno rilasciate a fine gara. Il CT ha sottolineato la buona prestazione ...

Nations League 2018-2019 - i risultati di oggi. Portogallo alla Final Four - Turchia in Serie C. Serbia vicina alla promozione : Non solo lo 0-0 tra Italia e Portogallo nella serata riservata alla Nations League. I lusitani si qualificano alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA, ma si è giocato anche nelle Serie inferiori. La Svezia ha vinto in Turchia grazie al rigore di Granqvist al 71′ e ha condannato gli anatolici alla retrocessione in Serie C mentre gli scandinavi sono ancora in corsa per la promozione nella massima categoria: ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo 0-0 - 12 mesi dopo San Siro è ancora stregato. Addio Final Four : MILANO – A San Siro l’Italia non va oltre lo 0-0 con il Portogallo e deve dare Addio alle speranze di qualificazione alla Final Four di Nations League 2019, dove invece i lusitani accedono matematicamente. 12 mesi dopo, nella Scala del Calcio si materializza un altro risultato a reti bianche che rievoca l’indimenticato incubo svedese. La Nazionale non demerita, soprattutto nel primo tempo lascia intravedere ottime trame di ...

Pagelle Italia-Portogallo calcio - Nations League 2019 : 0-0. Gli azzurri creano tanto ma non sfondano - i lusitani vincono il girone : L’Italia pareggia per 0-0 contro il Portogallo nella quinta giornata della Nations League di calcio e regala il pass per la seconda fase ai lusitani, che ospiteranno la finale a quattro. I ragazzi di Mancini creano molto ma non sfondano, calando nella ripresa e rischiano qualcosina. Di seguito le Pagelle dell’incontro: ITALIA 6.5 Donnarumma 7: si sporca i guanti con una presa alta dopo 55′. Gran parata al 75′ su tiro ...

Nations League - Italia-Portogallo 0-0 : 22.38 L'Italia non trova il gol col Portogallo a San Siro e chiude col 2° posto la prima avventura in Nations League. Azzurri padroni del campo per oltre un' ora. Botta di Insigne respinta da Rui Patricio, Immobile infelice sul tap-in. Diagonale di Florenzi, largo.Rui Patricio ha la meglio su Immobile in uscita. Colpo di testa di Bonucci su punizione, palo sfiorato. Cross di Biraghi, pronta girata di Chiesa, Fonte sfiora quanto basta per ...

Nations League - Italia-Portogallo : 4 vittorie su 4 nei precedenti a San Siro : Le condizioni, per fare bene, ci sono tutte. E non solo perché l'Italia ha dimostrato, nelle ultime uscite, una costante crescita collettiva e di certi giocatori, ma anche perché le notti degli ...