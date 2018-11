N64 Mini Classic Edition non verrà realizzato per ora

N64 Classic Mini non rientra al momento nei piani di Nintendo : Sony ha da poco rilasciato PlayStation Classic, ovvero la sua risposta a NES e SNES Classic Mini, purtroppo per tutta una serie di motivi gli utenti non sono rimati molto soddisfatti del prodotto e probabilmente ora guardano verso N64 Classic Mini, di cui si è vociferato molto qualche tempo fa.Come riporta Gamingbolt, sembra che però almeno per il momento i fan dovranno continuare ad aspettare in quanto non è in programma nessuna distribuzione ...