scuolainforma

: Muore la Professoressa di Inglese: singolare gesto degli studenti in suo ricordo - scuolainforma : Muore la Professoressa di Inglese: singolare gesto degli studenti in suo ricordo - ComeDoveQuandoN : Professoressa muore di tumore, i messaggi di dolore sui muri di #scuola - Enric0Chessa : Professoressa muore di tumore, i messaggi di dolore sui muri di scuola -

(Di domenica 18 novembre 2018) Mezzago, Monza – Deve essere stata davvero una brava insegnante, unadi quelle che difficilmente si dimentica per tutta la vita. Per questa ragione glidella scuola media di Mezzago, in Provincia di Monza, hanno deciso di lasciare sui muri della scuola molti messaggi di dolore nei confronti di quella insegnante che per ben 26 anni aveva prestato il suo onorato servizio in quell’Istituto. Le piastrelle dei bagni pieni di messaggi indella Prof – Non è solo un segno di cordoglio, no; è senza alcun dubbio un vero e proprio attestato di riconoscenza verso una persona (prima che un insegnante) che ha dato tanto, nell’arco di più generazioni, ai suoi ragazzi. Laper una grave malattia e tutti i suoidecidono di ricordarla lasciando un messaggio di cordoglio sui muri della scuola. Spesso la cronaca ci racconta ...